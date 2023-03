Una sentència avala la clausura d’un saló de jocs pròxim a col·legis per a “reduir l’exposició de menors”

El saló de jocs El Dorado, al carrer del Doctor Lluch del Cabanyal, va ser precintat per agents de la unitat de la Policia Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana el 19 de juliol passat per estar prop de dos centres educatius (La Puresa i el Col·legi Diocesà Sant Vicent Màrtir). A més, tenia caducat el permís. La llei autonòmica, aprovada pel Pacte del Botànic, impedeix als salons de joc estar situats a menys de 850 metres de distància de col·legis.

Salones Comatel SL, l’empresa titular del local, va recórrer contra l’actuació dels agents, sol·licitada per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per considerar que li causava “prejudicis irreparables”. El recurs demanava la suspensió del precinte i el tancament i l’“obertura immediata” del saló de jocs.

No obstant això, la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat el recurs de la mercantil i li ha imposat les costes processals. La sentència considera que el permís va caducar el 28 de juny passat.

A més, es tracta d’una actuació que respon als objectius marcats per la llei autonòmica sobre la “necessitat de reduir l’exposició de les persones menors d’edat –en particular, els adolescents– a l’oferta de joc –especialment, les apostes esportives–— en els seus itineraris diaris d’assistència als centres educatius”.

També per a impedir la “normalització d’aquesta mena de locals de joc com a ”model d’oci grupal“. El TSJCV recorda que els salons de joc solen incloure una zona dedicada a les apostes esportives. El precinte i tancament del local és una ”mesura plenament legal“, conclou la sentència, que no és ferma.

El tancament és proporcional als objectius de la legislació autonòmica i “no retalla la llibertat d’empresa ni lesiona cap mena de seguretat jurídica”. A més, apunta la sentència, les autoritzacions “no són eternes” i la concessió sempre està condicionada al respecte d’un mínim de “requisits substantius i formals”, que “no són exorbitants”.

Permís caducat

L’empresa “era conscient” que tenia el permís caducat i va sol·licitar, posteriorment, una autorització per a una màquina que “no lleva” el precinte, que afecta tot el local. Una mesura que, d’altra banda, va ser avalada per la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV en una interlocutòria del 29 de juliol passat. Així doncs, el tancament no ha causat “cap mena d’indefensió ni pèrdua de drets”.

El recurs de Salones Comatel SL també demanava que es plantejara una qüestió prejudicial i d’inconstitucionalitat de la llei autonòmica que limita els salons de jocs situats a menys de 850 metres de centres educatius i limita les autoritzacions d’aquesta mena d’establiments i de l’explotació de màquines de premi de tipus B durant cinc anys. No obstant això, per al TSJCV “no procedeix” aquest plantejament. Així doncs, de moment, el local romandrà tancat.