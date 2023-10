Territori anuncia la revisió de la llei que paralitza la construcció de 18.000 habitatges en la costa valenciana

Set plans urbanístics situats en la costa valenciana que sumen 18.000 habitatges estan qüestionats pel Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) aprovat el maig del 2018 i confirmat l’any passat per la justícia.

En concret, es tracta dels programes d’actuació integrada (PAI) de Torreblanca Golf, Platja del Puig, la Bega de Cullera, el Brosquil, el Mareny de Tavernes, Rafelcaid a Gandia i Cala Mosca a Oriola, que sumen una superfície total de 5,4 milions de metres quadrats.

No obstant això, la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, va anunciar fa poc que es “redefinirà el Pativel, un pla que es va aprovar d’esquena a una bona part de la societat”, una revisió “que farà compatible la protecció mediambiental i la sostenibilitat amb l’arribada d’inversions a la Comunitat Valenciana”. Pradas, no obstant això, no va aclarir en quina situació queden tots aquests desenvolupaments urbans que estaven paralitzats per diversos motius i que, si no compleixen els requisits del Pativel, passarien a ser sòl protegit no urbanitzable i els promotors perdrien els drets urbanístics.

Com va informar elDiario.es, el PAI Sant Gregori Golf de Borriana, que preveu el desenvolupament de 2,5 milions de metres quadrats de sòl, amb uns 6.000 habitatges i un camp de golf de 18 clots, ha sigut paralitzat fa poc per la justícia per haver adjudicat l’Ajuntament sense concurs públic la figura d’agent urbanitzador a la mercantil Golf Sant Gregori SA.

El Pativel va atorgar a tots aquests projectes un termini de cinc anys per a iniciar els obres que es va complir el dia 12 del mes de maig passat. En cas contrari, la normativa obliga a convertir el sòl, fins ara urbanitzable, en rural protegit, en què no seria possible, per tant, la construcció d’immobles.

Abans de les eleccions del 28 de maig passat, la Conselleria de Política Territorial va sol·licitar un informe a l’Advocacia de la Generalitat que aclarira el full de ruta a seguir en el terreny jurídic per a procedir en cada cas.

Segons l’òrgan jurídic del Govern valencià, com que són els ajuntaments els que han tramitat i han aprovat els PAI, els correspon a ells analitzar les circumstàncies concretes de cada projecte i determinar si s’ha produït alguna paralització del procediment o no i, en aquest cas, si és per causes imputables a l’Administració i els seus concessionaris, ja que són ells els que han tramitat el PAI i disposen dels elements de judici necessaris per a pronunciar-se.

Amb tot, afig l’informe, la Generalitat ha de vetlar pel compliment del que estableix el Pativel i, per tant, pot requerir a les autoritats municipals tota mena de documentació per a comprovar que s’ha obrat correctament, i fins i tot, si s’estima oportú, impugnar en els tribunals qualsevol possible infracció del Pativel per part dels ajuntaments.