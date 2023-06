La trama Gürtel va encarregar el disseny de la reforma de la farmàcia de la dona de Francisco Camps: “Va ser Álvaro Pérez”

Les declaracions dels testimonis de segona o tercera fila en el judici de la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional no solen aportar massa claus sobre la presumpta trama. No obstant això, a vegades, revelen valuoses pinzellades sobre la xarxa i la seua estreta relació amb Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana per al qual la Fiscalia Anticorrupció sol·licita una pena de dos anys i mig de presó, a més d’inhabilitació per a càrrec públic durant una dècada, pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració pública.

En una d’aquestes declaracions secundàries ha aflorat, de nou, la farmàcia d’Isabel Bas, dona de l’expresident autonòmic del PP. La ‘farma’, tal com es coneixia l’establiment en l’argot intern de la trama, segons es desprén de les converses telefòniques intervingudes per la Policia, es va convertir en una mena de lloc de trobada entre Álvaro Pérez El Bigotes, delegat de Gürtel a València, i la dona de Camps.

A pesar que l’expresident valencià va rebaixar la seua relació d’amistat amb Álvaro Pérez i la va emmarcar en una vinculació estrictament “professional”, la trama es va encarregar de buscar un dissenyador per a la remodelació de la façana de la farmàcia, que s’havia quedat una mica antiquada.

Cristina T. va treballar en el departament financer de l’empresa Juan Sanz SL, una de les proveïdores d’Orange Market, la filial de Gürtel a València. La dona, que compareixia com a testimoni en la vista celebrada dimarts, ha recordat que va conéixer Álvaro Pérez “quan estava preparant-se el congrés del PP” en Fira València el 2008. L’any següent, l’empresa Juan Sanz SL va ser la proveïdora d’Orange Market per a l’estand de la Generalitat Valenciana en la fira Fitur.

“Quan venia Álvaro, parlava amb Juan a la sala de juntes [de l’empresa]”, ha relatat la testimoni. El dissenyador Juan Sanz era el decorador de capçalera d’El Bigotes. Tant és així que es va encarregar d’un projecte per al disseny de la remodelació de la cèntrica farmàcia d’Isabel Bas, dona de Francisco Camps.

El 2008, segons ha declarat Cristina T., el delegat de Gürtel a València va recórrer a l’empresa per encarregar un disseny. “No sé res més que va ser Álvaro Pérez i crec, pel que a mi em van contar, que Francisco Camps, però no hi van vindre i van dir ‘farem aquest projecte’ i li ho van encarregar directament a Juan Sanz”, ha afirmat a preguntes de la fiscal anticorrupció.

El projecte era d’una entitat menor –“molt menut, no arribava ni a 1.000 euros”, ha dit la testimoni– i consistia a “restaurar” la façana de l’establiment, situat en la plaça de l’Ajuntament de València. “També sé que mai se’ns va plantejar l’obra, es va desestimar després”, ha afegit. La testimoni ha assegurat que va veure un “plànol de l’alçat” i ha assegurat que es tractava d’un projecte “molt bàsic” que probablement va incloure un render.

Durant les sessions del judici no ha quedat clar qui havia d’encarregar-se de l’abonament del disseny. Mentre que El Bigotes va assegurar que Isabel Bas i la seua sòcia es farien càrrec del pagament, el mateix dissenyador de capçalera d’Álvaro Pérez va afirmar que el projecte, que mai es va arribar a executar, l’havia de pagar Orange Market. L’acusat Pablo Crespo va declarar que la dona de Camps simplement “va demanar consell” a El Bigotes, que “té molt de gust per al disseny”.

El delegat de Gürtel a València passava per la farmàcia a deixar algun encàrrec per al president autonòmic, tal com va explicar en la seua declaració. Per a molestar el mínim Camps, aprofitava la seua amistat amb Isabel Bas per a comunicar-li els problemes d’Orange Market en matèria de cobraments i adjudicacions. “Si podia prendre’m un café amb Isabel i dir-li: mira tinc aquest problema, si tens un buit i ho pots comentar a Paco”, va explicar.

Francisco Camps, per part seua, va matisar la seua relació amb Álvaro Pérez i, pel que fa a les visites del delegat de Gürtel a la farmàcia d’Isabel Bas, va argüir que es tracta d’“un lloc públic”. “La meua dona és una farmacèutica que està darrere del taulell, no li pot dir que no vinga”, va manifestar Camps en referència a les converses telefòniques en què Isabel Bas convidava Álvaro Pérez a passar pel seu establiment.