El túnel passant de València estarà operatiu abans del 2050 i la seua prolongació per a salvar l’horta costarà 300 milions

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va ratificar el 8 de març passat el seu compromís amb les infraestructures i la mobilitat sostenible de València, posant el focus en l’impuls del ferrocarril amb el desenvolupament de la futura estació central subterrània i del túnel passant, unes de les grans peces del puzle ferroviari de la capital que suposarà una inversió de més de 2.000 milions d’euros.

Pel que fa al túnel passant, l’eix que travessarà la ciutat de València per la Gran Via del Marqués del Túria i per l’avinguda d’Aragó, donant continuïtat al canal d’accés, actualment en obres, i acabant en un cul-de-sac ferroviari, el ministre va anunciar una sèrie de decisions que permetran avançar més àgilment en el seu desenvolupament, garantint la protecció del medi ambient. Així doncs, va explicar que es treballa en un estudi complementari per a prolongar el túnel fins a Albuixec i passar l’horta, que està protegida, i que s’ha decidit separar la tramitació ambiental del tram Albuixec-Castelló per a descongestionar aquest tram al més prompte possible.

Sobre aquest anunci, des del Ministeri de Transports han aportat més detalls a preguntes d’elDiario.es. En concret, han informat que, segons les previsions de demanda del Corredor Mediterrani, seria imprescindible que el túnel estiguera en servei el 2050: “Seria recomanable tindre’l abans d’aquesta data, ja que millorem el transport de Rodalies amb una captació de passatgers estimada en 15.600 viatgers/dia, induint una xifra similar en altres mitjans de transport públic per l’efecte xarxa i augmentem la capacitat de la xarxa, especialment de la via de la Serradora que donaria servei al port, fent-la més resilient davant d’incidències”.

Sobre la necessitat de prolongar el túnel per a evitar la destrucció d’horta protegida, han recordat que “la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’horta indica que les infraestructures de nova implantació i la modificació i adequació de les existents requeriran un estudi d’integració paisatgística informat favorablement per la conselleria competent en matèria de paisatge i un informe favorable del Consell de l’Horta de València”.

Així mateix, les noves infraestructures “hauran d’adaptar-se als patrons del territori i als pendents naturals del terreny evitant talussos i plataformes sobre la rasant natural que dificulten la percepció de l’horta i l’evacuació natural d’avingudes d’aigua”, per la qual cosa serà preferible “el seu traçat soterrat o en trinxera”.

Des del Ministeri que dirigeix Óscar Puente han comentat que “una interpretació excessivament rigorosa de la Llei de l’horta obligaria a prolongar el túnel passant de València entre 15 i 20 quilòmetres de longitud” i han afegit que “en les converses mantingudes amb la Generalitat Valenciana la legislatura passada es va proposar una solució consistent en una ampliació del túnel entre 5 i 7 quilòmetres, fins a l’inici del terme municipal d’Albuixec, solució amb un impacte econòmic entre 220 i 300 milions d’euros”.

Com a conclusió, han afirmat que “la definició de l’actuació en la zona de l’horta requereix un estudi més profund tant tècnic com jurídic” i “en funció d’aquest estudi, veure a quin tipus d’acords pot arribar-se amb el territori per a escometre aquesta infraestructura”.

Concurs internacional per a l’Estació Central

El ministre ha anunciat que, abans que acabe l’any, estaran a punt els plecs per a poder licitar la redacció del projecte de l’Estació Central que “transformarà la ciutat” i “posarà fi” a la provisionalitat de l’estació d’alta velocitat Joaquín Sorolla.

L’estació intermodal tindrà un cost d’uns 1.000 milions finançats pel Govern i resoldrà en tres plantes la funcionalitat ferroviària, adequant-se a les futures demandes de capacitat i integrant tots els serveis ferroviaris: Mitjana i Llarga Distància Convencional, Alta Velocitat, Rodalies, metro i tramvia. A més, es projectarà l’edifici, una nova fita de ciutat, que combinarà elements del passat amb un nou model de mobilitat.

En el marc de la redacció del nou projecte, Óscar Puente va avançar que es convocarà un concurs del qual eixirà el disseny de l’edifici de la futura Estació Central.