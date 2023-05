València dona la llicència per a la ciutat esportiva del Llevant UE a Natzaret: set camps de futbol i un miniestadi

L’alcalde de València i candidat a la reelecció per Compromís, Joan Ribó, ha anunciat que l’Ajuntament de València ha concedit la llicència per a la construcció de la nova ciutat esportiva del Llevant UE a Natzaret. “Es tracta d’una gran notícia que, juntament amb l’adjudicació del concurs del Parc de Desembocadura, l’Espai Natzaret –que ja està obert–, la posada en marxa l’L10 del tramvia i el futur Delta Verd del PAI del Grau, configura, per fi, una façana marítima de València a l’altura de la nostra ciutat”.

Així doncs, tal com ha dit l’alcalde, el Llevant UE ja pot començar les obres d’aquest complex. Les noves instal·lacions esportives del Llevant UE, segons el projecte bàsic del club de futbol, tindran set camps de futbol, un miniestadi per a 2.500 espectadors, un edifici social i administratiu que sorgirà de la rehabilitació de l’antic edifici de l’Escola de Benimar i una residència per a un centenar de jugadors.

Per a Joan Ribó, “el Llevant UE és un dels dos equips de la ciutat i estem molt contents amb la idea que totes les instal·lacions estiguen ací i no hagen de desplaçar-se cada dia fins a Bunyol”. Segons l’alcalde i candidat de Compromís, “és una notícia magnífica per a Natzaret i també per al Llevant que, en definitiva, portarà totes les seues instal·lacions des de Bunyol a una zona de València en què el club té un arrelament especial”.

Per part seua, la regidora d’Activitats i candidata de Compromís, Lucía Beamud, s’ha felicitat per aquesta notícia i ha dit que “donem un missatge molt clar, resolem d’una manera molt ràpida i efectiva projectes que són molt importants per a la ciutat de València. D’aquesta manera, dinamitzem també l’economia de València. Aquest projecte és estratègic per a la ciutat i des del govern de Joan Ribó hem estat a l’altura, gestionant-ho tot en un temps rècord”.

Característiques de la ciutat esportiva

Com va avançar elDiario.es, la ciutat esportiva tindrà set camps de futbol (un per a la pràctica de rugbi), un estadi per a 2.500 o 3.000 espectadors i una residència per a l’escola amb capacitat per a 100 jugadors.

A més l’edifici abandonat de Benimar es rehabilitarà i acollirà diverses oficines del club granota, però també part de les oficines de la Fundació Esportiva Municipal.

La Ciutat Esportiva serà oberta, sense murs o closos, i estarà integrada en el barri de Natzaret mitjançant zones verdes. Hi haurà preus avantatjosos per a l’ús de les instal·lacions per part dels veïns de la zona.

El projecte s’assentarà sobre una superfície de 99.000 metres quadrats i la inversió estimada serà al voltant d’11 a 14 milions d’euros amb un termini aproximat de construcció de 18 mesos.