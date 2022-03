Veïns del Saler denuncien l’impacte de fins a 40 vaixells portacontenidors fondejats davant del Parc Natural de l’Albufera

Uns 40 vaixells portacontenidors romanien aquest cap de setmana fondejats davant de la platja de la Garrofera a conseqüència del temporal que va obligar a tancar el port de València el divendres 25 de març a les 14.00 h.

L’associació de veïns Devesa-el Saler va denunciar aquesta situació amb un vídeo posant de manifest l’impacte paisatgístic i ambiental que suposa aquesta acumulació de vaixells que se situen en el límit de la làmina d’aigua protegida pel fet d’estar dins dels límits del Parc Natural de l’Albufera i formar part de la Xarxa Natura 2000.

Des de l’entitat s’han mostrat crítics amb la polèmica ampliació del port de València pel fet de considerar que augmentarà el tràfec i el fondeig de vaixells amb la deterioració que comporta per a les platges del Saler a conseqüència dels habituals abocaments que fan i per al mateix llac de l’Albufera, pel risc de salinització a conseqüència de la creixent erosió de les dunes i la restinga.

Fonts de l’Autoritat Portuària de València (APV) van informar que des del diumenge 27 de març el port torna a operar amb normalitat, la qual cosa va fer que dilluns hi haguera la meitat de vaixells en cua per a poder accedir-hi, és a dir, una vintena

Amb tot, la vaga de transportistes va obligar el port a adoptar mesures extraordinàries per evitar la congestió de contenidors que no tenen com transportar-se. Així doncs, en terra s’ha tallat l’entrada de contenidors destinats a exportació per poder traure abans els d’importació i fer lloc.