Vox col·loca en la Diputació d’Alacant amb sou de 55.715 euros una candidata del partit ultra Alternativa Española

Vox ha col·locat com a coordinadora del seu grup en la Diputació d’Alacant una advocada que va ser candidata del partit Alternativa Española, hereu de Fuerza Nueva, la històrica formació liderada pel notari Blas Piñar. Es tracta de María Victoria Aragón Carreras, lletrada i candidata per la província d’Alacant en les eleccions generals del 2008 per Alternativa Española, el partit ultra liderat pel Rafael López-Diéguez, gendre de Blas Piñar. La candidatura estava liderada per Valentín Quiroga Martínez, soci de María Victoria Aragón en un despatx d’advocats i sotssecretari jurídic de Vox a Alacant.

Vox té en la corporació provincial una única diputada, Gema Alemán, edil a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. La coordinadora del grup en la Diputació cobrarà una retribució anual de 55.715,38 euros, incloent-hi pagues extraordinàries, segons el nomenament de personal eventual publicat dijous en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

El seu soci en el despatx, el sotssecretari jurídic de Vox a Alacant, va presentar, en representació de María Victoria Aragón, un recurs contra la resolució de la Conselleria de Sanitat del 17 de juny de 2020 sobre mesures de protecció davant del Covid-19, singularment sobre l’ús de màscares. La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) va desestimar el recurs al·legant que es tractava d’una mesura per a la protecció de la salut de la ciutadania. El 2020, també va presentar un requeriment davant la Diputació d’Alacant perquè es retirara de la tanca del mur exterior de la institució una bandera LGTBI.

El lletrat va denunciar diversos edils de Compromís i d’Unides Podem a l’Ajuntament d’Alacant per un pretés delicte d’odi. No obstant això, la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 d’Alacant va arxivar la denúncia. El soci de la nova coordinadora de Vox en la Diputació d’Alacant també va representar el partit de Santiago Abascal davant la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana per la circumscripció d’Alacant.

No obstant això, la trajectòria política de Valentín Quiroga es remunta més arrere. El 1996 va encapçalar la llista de Falange Española Auténtica al Senat i el 2009 va ser candidat d’Alternativa Española per a les eleccions europees, amb Rafael López-Diéguez com a cap de cartell.

María Victoria Aragón i Valentín Quiroga comparteixen un despatx a Alacant. Aragón figura a més com a administradora única de Spanish Legal and Tax Services SLU, apoderada Inversiones en Bienes Raíces de España 2017 SL, en què també figura el lletrat, i sòcia d’Aruba Led SL. Per part seua, Quiroga és administrador únic i gerent de Promociones Levante SA i apoderat de Ser Solutions Iberia SL.

A Alacant, Vox ha nomenat diversos quadres provinents de l’extrema dreta extraparlamentària. Es tracta de Diego Ramón del Castillo, assessor del partit de Santiago Abascal a l’Ajuntament d’Alacant, i de Pablo Quintana, regidor d’Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig arran del pacte amb el PP. Tots dos van ser candidats del grupuscle neonazi Democracia Nacional.

A més, el diputat autonòmic Jose Muñoz Salvador va participar en actes d’exaltació falangista a Alacant, vestit amb la camisa blava, en homenatge a José Antonio Primo de Rivera.