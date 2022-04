Acuerdo para garantizar un caudal ecológico de al menos 60 hectómetros cúbicos al año para la Albufera de València

La Albufera de València tendrá una aportación de agua mínima garantizada que permitirá la buena conservación del lago. La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, calificó este viernes de “histórico” el acuerdo alcanzado con la Confederación Hidrográfica del Xúquer para incluir “por primera vez en la planificación hidrológica una reserva de caudal ecológico de 60 hectómetros cúbicos no supeditado ni condicionado a otros usos, o a otros extremos”.

Mollà, acompañada del alcalde de València, Joan Ribó, del vicealcalde, Sergi Campillo, y de la secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón, se ha mostrado “tremendamente satisfecha” por el pacto que “por fin coloca a la Albufera en el lugar que merecía ocupar, como referente y protagonista”.

El acuerdo alcanzado refleja aportes específicos de carácter ambiental, entre el 15 de octubre y el 15 de mayo. El agua procede de las obras de modernización de la Acequia Real del Xúquer, tanto las ya ejecutadas como las previstas en los diferentes sectores, que suman 40 hectómetros cúbicos, a las que se añaden 10 hectómetros cúbicos directos del Xúquer y otros 10 hectómetros cúbicos del Túria, es decir, un total de 60 hectómetros cúbicos.

Si bien es cierto que en el documento de acuerdo la Confederación reconoce que “los requerimientos hídricos del lago se estiman en 210 hectómetros cúbicos al año”, lo que se ha aprobado garantiza un mínimo que hasta ahora no existía reflejado y que no significa que no en función de las condiciones se puedan realizar más aportes.

“Ahora hemos conseguido que de las obras de modernización que se han realizado hasta ahora, las consignaciones vayan sí o sí a l'Albufera, que el agua procedente de las obras pendientes vaya a l'Albufera y que los 20 hectómetros cúbicos de aportaciones directas vayan indiscutiblemente a l'Albufera”, ha subrayado Mollà.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado que este acuerdo “consolida una mejora cada día mayor de l'Albufera, además de conseguir algo que nunca hasta ahora se había logrado”, en referencia al caudal ecológico de 60 hectómetros cúbicos.

La consellera ha coincidido con el alcalde en remarcar que esta aportación hídrica supondrá un “antes y un después” para el humedal de agua dulce más importante de Europa, que se verá reforzado por las obras asociadas al Plan Integral de la Albufera: el nuevo colector oeste y la nueva depuradora que cuenta con una consignación presupuestaria de 110 millones de euros y cuya redacción está ya licitada.

Paula Tuzón ha puesto el acento en la garantía ambiental de las aportaciones de agua que rebajan la tensión ecosistémica del humedal y “entienden el Parque como un enclave ambiental de primer orden, sin condicionantes”.