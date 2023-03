Emergencia Climática remitirá al Puerto de València el informe de los expertos para que dé “marcha atrás” con la ampliación

La consellera de Emergencia Climática, Isaura Navarro, y la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Aitana Mas, se han pronunciado este martes sobre el informe que han elaborado seis catedráticos, doctores y expertos de la comisión científica de la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera de València sobre el posible impacto de la polémica ampliación del Puerto de València en sus playas y en el propio lago.

El dictamen, avanzado en exclusiva por elDiario.es, concluye que hay impactos en la biodiversidad que no se han evaluado y que son de obligado análisis por ley, por lo que reclama “una rigurosa evaluación”, afirma que “el puerto es la principal causa de los problemas de erosión de la restinga” y recomienda “desmantelar infraestructuras sobre la línea de costa que hayan perdido su funcionalidad”.

El documento está firmado por Josep E. Pardo (catedrático de la Politécnica), Pablo Vera (doctor en biodiversidad), José Serra (catedrático de la Politécnica), Eulàlia Sanjaume (doctora de la Universitat de València), Francesc La Roca (doctor de la Universitat de València) y Ernest García (profesor emérito de la Universitat de València).

Navarro ha comentado que el dictamen se va a remitir a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) “para que recapacite sobre la decisión que adoptó y dé marcha atrás” y ha añadido que lo debería hacer “en base al informe que ya emitió el Ministerio de Transición Ecológica a través de Costas y en base a este dictamen es tomar una decisión para proteger el medio ambiente, proteger nuestras costas y no los intereses de determinadas empresas”. La consellera ha añadido: “ya está bien de tomar decisiones desde lo público para beneficio de lo privado, pensemos en el interés general”.

Según Navarro, el dictamen confirma que la ampliación del Puerto “no solo no se tiene que hacer, sino que se tiene que revertir” ya que está creando “muchos problemas medio ambientales y el caso es que hay una clarísima afección a la Albufera que es lo que se debe proteger”.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, por su parte, ha destacado que “proyectos como este lo que van a hacer es profundizar” en la regresión de las playas: “Podemos hacer dos cosas, mirar a otro lado y dejar que se imponga una posición que no va en consonancia con la lucha contra el cambio climático y con la protección del medio ambiente que son líneas estratégicas del acuerdo del Botànic, o podemos luchar y continuar intentando poner un poco de sentido comús en una cuestión tan importante como el cambio climático. Estamos sufriendo las consecuencias y debemos de tener mucho cuidado de forma transversal con todas las políticas de la Generalitat, y esta es una de ellas. No puede ser que no se tengan los informes que toquen para ver las consecuencias que puede tener”.

Tal y como informó este diario, el dictamen concluye que “el Puerto de València nunca ha efectuado ninguna acción para compensar o reparar estos daños” y afirma que es imprescindible que la APV ponga en marcha actuaciones “para restablecer la conectividad litoral que alteró desde las primeras etapas constructivas, pero muy particularmente, las causadas por la ampliación de la dársena sur (1992-93)”, unas acciones que “tendrían que contar con el apoyo de la comunidad científica”. Además, “del mismo modo que la legislación considera en otros sistemas naturales, en el futuro se tendrá que tener en cuenta la posibilidad de desmantelar infraestructuras sobre la línea de costa que hayan perdido su funcionalidad”.

El documento añade que la modificación del muelle norte persigue un incremento de la capacidad operativa del puerto de València y, en consecuencia, un incremento del tráfico marítimo: “Los impactos sobre la biodiversidad causados por el aumento del tráfico no han sido considerados por declaraciones de impacto anteriores. Estos impactos, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente, requieren de una rigurosa evaluación”.