El portavoz de Ciudadanos en València dimite como patrono de una Fundación por “opacidad” a dos meses de elecciones

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha enviado su carta de dimisión como patrono de la Fundación Valencia Clima y Energía al considerar que se ha convertido en un “chiringuito de Compromís”. “No quiero contribuir a un órgano que se caracteriza por la falta de transparencia, el desprecio hacia sus integrantes y las contrataciones dudosas”, ha indicado.

Así, ha explicado que la última reunión de la Fundación ha sido “un absoluto fracaso y la gota que colma el vaso”. “No puede ser que la Fundación oculte informes y que nos enteremos de ellos por la prensa o porque se mencionan en el informe anual. Creo que, como patronos, deberíamos tener acceso a toda la información en tiempo y forma para poder desarrollar nuestra labor”, ha indicado al respecto.

Y en este sentido, ha puesto como ejemplo de ocultación de información los últimos informes sobre el modelo de la empresa mixta de la energía. “El gobierno anunció a bombo y platillo esta empresa mixta de energía, e incluso se votó en el pleno del mes de enero la constitución de una comisión de estudio, todo ello sin contar con esos informes. Obviamente, los pedimos en la reunión porque consideramos que la información es esencial y los necesitamos para fiscalizar toda acción de gobierno. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Que no tenemos por qué tener esos documentos”, ha censurado.

Además, Giner ha explicado que el “punto de inflexión” de la reunión fueron las evasivas del equipo de gobierno a dar explicaciones sobre la contratación de 13 personas para el asesoramiento ambiental y el ahorro energético en las Oficinas de l'Energia. “Pedimos explicaciones porque el valor del contrato de externalización va a costar más de 2 millones de euros a los valencianos, y creo que lo mínimo que merecemos es información sobre el proceso de contratación el perfil profesional y las personas que han entrado”, ha indicado.

El presidente de la Fundación y concejal de Emergencia Climática, Alejandro Ramon (Compromís), ha negado estas acusaciones y ha asegurado a elDiario.es que no se le han entregado los informes sencillamente “porque no los ha pedido”. Según Ramon, “al señor Giner se le dijo en la reunión del patronato que mandara una petición por nota interior y que se les harían llegar, que no hay ningún problema en remitirle esa información que es pública”.

Ramon ha asegurado que no entiende muy bien “ a qué se debe o qué intencionalidad política tiene este movimiento del señor Giner a última hora porque en ningún momento se le ha negado a la oposición el acceso a ningún informe ni a ningún documento, para eso están las notas interiores, las preguntas al pleno o en las comisiones y siempre contestamos”.