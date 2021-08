Una usuaria de la EMT de València denuncia que un conductor le impidió acceder a un bus por "ir escotada"

Una usuaria de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València denunció el pasado sábado 7 de agosto a través de su perfil de Twitter que un conductor le ha impedido subir a un autobús urbano de línea por considerar que iba demasiado escotada.

"Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido disciminada. @emtvalencia En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?", lamentó la afectada, Cristina Durán.

Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido disciminada. @emtvalencia En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación? pic.twitter.com/fwDxdBa0cK — Cristina Durán (@CristinaD20) 7 de agosto de 2021

El perfil oficial de la entidad pública respondió horas más tarde y le solicitó "más datos" del incidente para poder "investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias", al tiempo que se pidió disculpas por "la mala experiencia".

Durán añadió poco después que "no hay norma que estipule que no puedo acceder así y en caso de que la hubiese, debería de estar a la vista de todos los usuarios que vayan a acceder al bus; las únicas que hay, están en el interior, y antes tienes que acceder para leerla".

Al respecto, fuentes de la EMT consultadas por elDiario.es han confirmado que la empresa "está en contacto con ella" y que Se analizará "internamente lo sucedido".