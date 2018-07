El gran negocio de los socios de Broseta con Bankia: pagaron 3 millones por unos terrenos valorados en 11,7 en Vila-real

El proceso de desinversión de las sociedades no financieras por parte de Bankia benefició a determinados bufetes de abogados españoles. El proceso al que la entidad estaba obligada por la Unión Europea puso a disposición de las sociedades elegidas para la subasta empresas inmobiliarias más que suculentas, como ha venido contado eldiario.es. Es el caso de los socios de Broseta Abogados, un bufete valenciano que ha llevado importantes causas de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.

Cuatro socios de Broseta Abogados, entre los que se encuentra su presidente Manuel Broseta, compraron las acciones que Bankia tenía en Espai Comercial Vila-real SL -el 95% de total- por tres millones de euros. La operación se efectuó a mediados de 2016 y según explican desde el despacho se formalizó por los socios como una inversión particular no vinculada a las operaciones del bufete. El 5% restante de la empresa era propiedad de Porcelanosa, que no quiso ejecutar el derecho de tanteo, lo que facilitó la operación.

Llama la atención el precio ofertado y aceptado por Bankia puesto que la propia entidad bancaria y su asesora PriceWaterhouse tasaba en 2015 los activos inmobiliarios de esta sociedad en 11,7 millones de euros. En concreto, Espai Comercial Vila-real SL dispone de 434.289 metros cuadrados de suelo en el plan parcial del Sector Europlataforma Intermodal de Vila-real, de los que 338.745 metros cuadrados son de edificabilidad terciaria. El suelo se encuentra en uno de los mejores enclaves logísticos de la Comunitat Valenciana, frente a la sede de Porcelanosa y junto al corredor ferroviario mediterráneo.

Suelo de Espai Comercial Vila-real SL que compraron a Bankia y vendieron posteriormente los socios de Broseta.

Al año siguiente, los cuatro socios del despacho Broseta vendieron la mayoría accionarial de la sociedad inmobiliaria y tenedora de los terrenos a "una gran empresa de Castellón", que desde el bufete de abogados no han querido desvelar por motivos de confidencialidad. Un negocio redondo que no han querido cuantificar. Los cuatro socios continúan como minoritarios en Espai Comercial Vila-real SL a la espera de que el Ayuntamiento de Vila-real y la Conselleria de Vivienda decidan qué hacer. Entre las opciones está la reclasificación de parte en suelo residencial, puesto que cerca está el Hospital de la Plana.

No fue la mejor oferta en capital

A la subasta cerrada organizada por Bankia se presentaron cuatro aspirantes. La promotora Sitges Creu, que ofreció 4,5 millones; el fondo Vertrauen que hizo una puja por todo el paquete de 5,7 millones y el despacho Rodesca que ofrecía un euro. Finalmente fueron los socios de Broseta los que ganaron la puja con una oferta de tres millones de euros más variables.

Bankia dio facilidades de todo tipo propuestas por Broseta. En la primera opción, los abogados pagaban al contado con financiación de la propia Bankia por el 50% del precio ofrecido y a abonar entre seis u ocho años con una carencia de dos años de amortización principal. Los intereses, según el mercado, recoge la oferta en poder de eldiario.es.

Por su parte, el segundo modo de pago contemplaba el abono al contado y un aplazamiento: un 30% del precio en la firma de transmisión de la propiedad de las participaciones; un 20% a los 12 meses de la firma de la operación; otro 20% a los 24 meses y el 30% final a los 36 meses. La compra se formalizó a mediados de 2016 y ya se ha vendido una parte, por lo que el pago total no se hizo efectivo. Antes se traspasó a una tercera empresa de Castellón.

La relación entre Broseta Abogados y Bankia es fluida. El despacho valenciano lleva la representación procesal de Bankia en buena parte de las demandas por la salida a Bolsa que le han interpuesto. Además, la entidad financiera patrocina junto con Broseta la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universitat de Valencia y ha colaborado en la entrega del premio Connexus, el lobby valenciano en Madrid que patrocina la Generalitat con la cesión de un local en la ciudad.