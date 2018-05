"Escuchamos declaraciones racistas del Gobierno de Israel y no hay respuesta de la comunidad internacional"

En pleno conflicto por el ataque del Ejército de Israel contra los palestinos que protestaban por la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, en el que los soldados hebreos mataron a más de 50 palestinos, el párroco de la iglesia católica de la Sagrada Familia en Ramallah (Palestina), Jamal Khader, ha ofrecido esta semana pasada una charla en la sede de Cáritas Diocesana de Valencia.

Bajo el título 'Setenta años: la Nakba continúa', Khader se refirió a la situación en la zona tras los últimos acontecimientos, se mostró crítico con las políticas de Trump y con el silencio de la Comunidad Internacional y calificó de "racistas" las declaraciones de la portavoz de Exteriores de Israel sobre el fuego contra los palestinos, en las que afirmaba que no pueden meter "a toda esa gente en la cárcel".

'Setenta años: la Nakba continúa', ¿qué mensaje quiere trasladar en su conferencia?

Se conmemora el 70 aniversario de lo que ocurrió el año 1948 cuando se retiraron los británicos de Palestina, lo que dejó un vacío. Cuando se retiraron los británicos se declaró la guerra de parte de los grupos sionistas contra los palestinos. En esa guerra perdieron los palestinos el 78% de su territorio. No solo se perdieron los terrenos, sino que se desahució a más de 800.000 palestinos de sus casas y sus terrenos. Luego se convirtieron en siete millones de refugiados que son el resultado de los que salieron entonces. No es un hecho que ocurrió solo en el pasado, en 1948, sino que sus consecuencias continuan hoy en día. Los refugiados aún viven en sus campamentos y hasta este momento el pueblo palestino no ha disfrutado de su derecho de autodeterminación. Este es el significado de la Nakba.

Entonces, ¿ahora cuál es el camino a seguir?

Al principio los palestinos probaron la lucha armada a través de la Organización de la Liberación Palestina, conocida como la OLP. En los 90 empezamos una ronda de negociaciones para poder llegar a una posible solución. En estos intentos no se consiguió ningún objetivo palestino de libertad e independencia. Hay un debate ahora entre el pueblo palestino sobre si volvemos a la lucha armada o si seguimos por el camino de lo que hay ahora, de las negociaciones. Hay una tercera vertiente en crecimiento entre los palestinos que aboga por una lucha no violenta contra la ocupación.

¿Y cómo se haría esa lucha no violenta?

Hablamos de una lucha en positivo contra la ocupación, pero sin armas, no violenta. Eso significa construir las bases de un estado moderno palestino, la infraestructura del Estado o de la sociedad civil, reforzar la enseñanza, la cultura, la sanidad, todos los campos. Y rechazar todas las políticas de la ocupación a través de las manifestaciones que salen en contra del muro y el boicot comercial a Israel. Todas las anterires experiencias de los anteriores pueblos que practicaron este tipo de lucha no violenta necesitaron de la solidaridad internacional con la causa, como por ejemplo Sudáfrica. Hay una problemàtica muy grande en cuanto al discurso que da cada parte sobre el conflicto. Se acusa a los palestinos de ser responsables de todo lo que les ocurre, por ejemplo de lo que ha pasado en Gaza hace pocos días, se ha responsabilizado a los palestinos por los muertos pese a haberse manifestado de forma pacífica. Vamos a rechazar por este medio la continuidad de vivir bajo la ocupación israelí.

¿Cómo está afectando al conflicto la política de Trump y la apertura de la embajada americana en Jerusalén?

Esto ha sido un muy mal paso, peligroso, con un mensaje incluido: que este territorio es solo para los judíos, lo que facilita y alienta a Israel para seguir haciéndose con los territorios por la fuerza y excluir a los palestinos de existir ahí. Sobre todo en Jerusalén, la expulsión es para los musulmanes y los cristianos porque lo quieren dejar solamente para los judíos. Las iglesias tenían su posición sobre el paso que dió Trump, pidieron respeto por el estatus político actual de Jerusalén y cualquier resolución del conflicto pasa por el respeto a estas tres religiones que conviven ahí. El segundo mensaje que ha dirigido el Gobierno americano a los palestinos ha sido decirles que no existe ninguna solución justa a sus peticiones puesto que ya se ha posicionado de lado del ocupante y lo apoya de una forma total, en contra de las resoluciones internacionales. Cualquier solución justa tiene que incluir Jerusalén del este como capital de los palestinos.

Jamal Khader en la sede de Cáritas de València

¿Y cuál puede ser la respuesta palestina?

Que no vamos a aceptar estas soluciones impuestas. Los palestinos no disponen de ninguna fuerza para enfrentarse a la fuerza militar que hay, por lo tanto se han dirigido a la comunidad internacional para que exprese su parecer a través de Naciones Unidas.

¿Qué opina de las declaraciones de la portavoz de Exteriores de Israel en las que dice que dispararon a los palestinos porque no pueden meterlos a todos en la cárcel?

Estamos oyendo muchas declaraciones del Gobierno israelí que son racistas por excelencia, sin que escuchemos ninguna respuesta de la comunidad internacional. El ministro israelí ha dicho también que tienen una bala para cada manifestante palestino y no escuchamos nada de la comunidad internacional contra esto. Como mínimo es un acto de racismo perpetrado por el Estado israelí contra la población y esperamos que la comunidad internacional reaccione.

Háblenos del Kairós, ¿en qué consiste?

Nosotros no podemos responder al racismo y la segregación con racismo y segregación. Por eso los cristianos palestinos hemos formulado una respuesta que es el Kairós, cuyo nombre es el mismo del documento que salió en Sudáfrica en 1985. Se basa en ese mensaje de Jesucristo de luchar contra el mal y al fin y al cabo lo que pedimos aquí es una paz justa para todos en Palestina. Ahí incluimos la resistencia no violenta a la ocupación israelí. Todas las iglesias han firmado este documento.

¿Los musulmanes apoyan este documento?

Sí que lo apoyan aunque no lo hayan hecho ellos porque es un documento cristiano de las iglesias, pero lo suscriben. El texto religioso pertenece a la fe cristiana, pero cuando todos se sientan suscriben el mensaje. El mes pasado hubo una reunión de 40 personalidades con diferentes ideologías y el mensaje general de este documento lo suscribían.

¿Echan de menos más apoyo o contundencia en los mensajes por parte del Vaticano y del Papa en este conflicto?

A veces parece que no hay claridad por parte del Vaticano. Hay dos puntos muy importantes para nosotros que son la posición inicial del Vaticano desde 1948 junto al pueblo palestino y sus ayudas continuas desde entonces por parte de la misión del pontífice. Después en los 90 se firmó una declaración de principios con la OLP entre la Santa Sede y el Estadio palestino, por tanto, hubo un reconocimiento por parte del Vaticano. Sin embargo, como palestinos esperamos más claridad de la posición del Vaticano en este conflicto. Por ejemplo, cuando hablan de 'las partes en conflicto', no hay dos partes, hay una parte que agrede y otra agredida. Eso lo echamos de menos. El miércoles hubo una declaración del santo padre y tenía una posición clara con respecto a las víctimas de Gaza, pero al mismo tiempo pidió de nuevo 'a las dos partes' continencia, a eso nos referimos. En cualquier caso, podemos asegurar que la posición del Vaticano siempre ha sido de apoyo a los derechos del pueblo palestino.

¿Cómo ve el futuro del conflicto?

Las circunstancias políticas actuales para nosotros están mal y pueden ir de mal en peor teniendo en cuenta las realidades sobre el terreno como el muro, las zonas ocupadas o las colonias. Aún así, los palestinos estamos muy determinados a conseguir los derechos que nos corresponden y también en este momento estamos determinados a hacerlo de forma no violenta para que no nos perjudique, pese a las últimas muertes en unas manifestaciones no violentas, en las que no se puso en peligro nada por parte del ocupante, pero hicieron lo que hicieron. La situación requiere por parte de Europa apoyo para llegar a una paz justa en Palestina.