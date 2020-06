Joan Romero: "Es imprescindible poner en marcha un plan regional de vivenda para jóvenes: vivienda de alquiler y vivienda pública"

Una agenda valenciana propia en el marco estatal y europeo. Un programa político que trascienda de los ciclos electorales e interactúe con los económicos y medioambientales. Un plan de reconstrucción que atienda a los jóvenes, a las personas que han quedado "a la intemperie", que expanda lo público. Es parte del plan que ha presentado el catedrático en Geografía Humana Joan Romero, citado como experto en la comisión de reconstrucción de las Corts Valencianes, que plantea una "vía valenciana 2030", que integre "una vision metropolitana flexible; otro modelo de ciudad que reduzca las brechas rural-urbano", que integre la perspectiva climática.

El profesor advierte que "el diálogo intergeneracional cada vez se romperá más" a causa de la precariedad juvenil. Advierte que 1,3 millones de jóvenes (hasta 40 años) apenas tienen expectativas de futuro, condicionados por la realidad material. "Si tuviera que elegir dos prioridades para esta década, esta [los jóvenes] sería una", especialmente en cuanto a vivienda y empleo. "Tenemos margen como región con poderes legislativos. Es imprescindible poner en marcha un plan regional de vivienda para jóvenes; vivienda de alquiler y vivienda pública. Si un joven necesita dedicar el 60% de su renta a la vivienda no puede tener una familia", señala el catedrático, que advierte que la Comunitat Valenciana tiene "un problema estratégico" en materia de vivienda y empleo.

"No es posible que una persona de 35 años tenga que vivir subalquilado en una habitación" o todavía con sus padres, "eso [nos lleva] a ser una comunidad con 1,2 hijos por hogar y que la edad de tener el primer hijo ya esté cerca de los 33 años porque no hay seguridad para labrarse una vida", continuaba el profesor, que sentencia: "No hay mejor política de pensiones que apoyar a los jóvenes". A su juicio, se hace necesario elaborar un plan regional de vivienda pública siguiendo las recomendaciones del Banco de España. "El asunto de la vivienda es de auténtica emergencia para ese millón de jóvenes".

Cuestión similar sucede con el modelo productivo, los empleos y salarios. Se hace necesario "transitar a un modelo productivo mejorable". "¿Cómo es posible que esta comunidad que tiene el tercer mejor sistema universitario de España esté en un 12% por debajo de la renta media?", plantea Romero. "No tenemos un sistema productivo capaz de poner en relación productividad y salarios altos. Nuestro modelo productivo es de salarios bajos. Tenemos poca capacidad de retener el talento", diagnostica. El profesor sugiere que se refuerce la Agencia Valenciana de Innovación y sugiere la creación de una Agencia Valenciana de Datos e Inteligencia Artificial. La innovación y las actividades ligadas a la transición ecológica pueden ser buenas fórmulas para, de un lado, atender la emergencia climática y la precariedad; de otro, conseguir fondos europeos.

Romero pide que el parlamento no deje fuera del foco la Educación: "Se ha hablado de terrazas, bares, playas y no se ha hablado de educación hasta ayer, cuando es un pilar fundamental de reconstrucción" e insta a los diputados a pedir al Consell un plan plurianual de financiación para las universidades.

El catedrático sugiere a los diputados que centren la reconstrucción en "reparar, recuperar y repensar". "Ustedes tienen responsabilidad. Les pido que trasciendan del ciclo político".