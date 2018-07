Un grupo de británicos de despedida de soltero en Benidorm paga 100 euros a un indigente para que se tatúe el nombre del novio en la frente

Un grupo de turistas ingleses ha dejado huella en Benidorm. Y más concretamente en la frente de un indigente polaco que reside en la turística ciudad alicantina. Según adelantaba el rotativo británico 'The Guardian', unos jóvenes británicos que estaban celebrando una despedida de soltero en Benidorm pagó 100 euros a Tomek, un 'sin techo' de 34 años, a cambio de que éste se tatuase en la frente el nombre del novio: "Jamie Blake, North Shields, NE28". Sin embargo, el dolor que le produjo la acción impidió que se completara el tatuaje.

Karen Maling Cowles, presidenta de la Benidorm British Business Association, reconocía en declaraciones a 'The Guardian' que le "impactó" la imagen y calificó esta acción de "repugnante", ya que considera que estos jóvenes se aprovecharon de la situación de una persona "vulnerable". La acción ha provocado la indignación de la comunidad británica en la localidad alicantina.

Jamie Blake, se ha defendido a través de otro medio inglés, el 'Chronicle Live', con unas declaraciones en las que ha asegurado que él estaba con una treintena de amigos de fiesta en Benidorm pero que no tuvo nada que ver con el incidente en cuestión. El novio, que hace tres meses que se trasladó a la localidad alicantina donde reside y trabaja, ha insistido en que no estaba presente en el momento del tatuaje. Así mismo, mantiene que Tomek no es indigente y que no se le pagó por tatuarse.