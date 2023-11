Las ciberestafas en Euskadi suman ya 26 millones de euros este año: cuando el robo está a golpe de click

La ciberestafas suman en lo que va de año en Euskadi un total de 26 millones de euros. Eso las que están denunciadas, porque, según ha señalado el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, hay muchas “ciberdelitos ocultos”, bien porque el estafado “ni se da cuenta”, o porque no lo denuncia al considerar que la cantidad es tan pequeña que no lo merece. Un tercio de las ciberestafas no supera los 100 euros. Y aquí el primero de los consejos que se han lanzado este miércoles desde el Gobierno vasco de cara la campaña navideña en la que se multiplican las compras por internet: siempre denunciar ante la Ertzaintza. El segundo consejo es no fiarse de nada que no parezca seguro. A ello se añaden otros que parecen de sentido común, pero sobre los que merece la pena insistir porque es muy fácil bajar la guardia y la estafa está a golpe de click: por ejemplo, no hacer compras on line conectados a wifis publicas, usar claves “robustas” o no hacer caso de cualquier mensaje que nos pida datos bancarios personales aunque venga de nuestra propia entidad financiera y parezca muy real. Caer en las garras de los ciberdelincuentes es cada vez más fácil porque cada vez son “más sofisticados”: “Hay que ciberprotegerse”.

El problema es real, cada vez mayor y la necesidad de alertar a la población sobre los peligros de la red se hace más necesario que nunca. Así lo ha querido escenificar el Gobierno vasco al presentar al más alto nivel una campaña para alertar de las ciberestafas que se difundirá por medios de comunicación y redes sociales durante esta campaña navideña, que se difundirá con el eslogan “Cybergabonak, que no te la den con queso”. Tres consejeros, el citado de Seguridad, Josu Erkoreka, el de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y el de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, han presentado la campaña y han alertado a la población sobre la necesidad de ciberprotegerse, especialmente en un momento como el de las compras de Navidad, en el que se multiplican las operaciones a través de internet. Hurtado ha puesto en valor que la necesidad de que los tres departamentos se unan en esta labor parte de una propuesta de Kontsumobide, dependiente de su departamento. Ha destacado la necesidad que se trabaje de forma conjunta y ha agradecido la colaboración de los otros dos.

Según los datos que ha proporcionado Josu Erkoreka, uno de cada cuatro delitos que se cometen en Euskadi se producen ya a través de internet. Según datos de la Ertzaintza, entre el 1 de enero y 31 de octubre de este año, se han producido 19.129 delitos en la red frente a los 56.805 presenciales. En lo que llevamos de año, se han registrado 17.061 ciberestafas, un aumento del 29% con respecto al mismo periodo del año anterior: 52% en Bizkaia, 32% en Gipuzkoa y 16% en Álava.

No ha podido precisar, sin embargo ni los delitos que se logran esclarecer, ni si, de aquellos que se esclarecen, se consigue recuperar el dinero. En este sentido ha señalado las dificultades de encontrar a los estafadores, ya que la mayor parte se trata de delitos competidos por redes internacionales que son difíciles de localizar. Erkoreka ha recordado la creación de la Cybertzaintza, la agencia vasca de seguridad, para reforzar la seguridad en este ámbito y que se creará una unidad específica de la Ertzaintza para este área, aunque no ha especificado el número de agentes con los que contará y ha remitido a los meses de febrero o marzo del año que viene para cuando pueda estar operativa y se conozca los efectivos que se destinarán a ella.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha sido el encargado de referirse a las estafas que se producen suplantando a entidades bancarias. En este sentido, ha recordado que se enmarca dentro del compromiso adquirido por el Gobierno vasco con las entidades financieras tras la reunión del pasado 9 de octubre, donde se les brindó el apoyo para la detección y corrección de este tipo de delitos en el ciberespacio, sumándose a campañas de información que incidan en medidas preventivas. “Nuestro departamento lleva tiempo colaborando con las entidades financieras en diversos aspectos, y ”la ciberdelincuencia es uno de los temas que más nos preocupa, por la indefensión que sufren tanto las personas afectadas como las propias entidades financieras“.

Azpiazu ha recordado que es partir del 2018 cuando “los ciberdelincuentes comienzan a dirigir sus ataques de forma masiva directamente a los clientes de las entidades, principalmente mediante phishing”, una técnica que consiste básicamente en mandar correos con enlaces falsos que les permiten hacerse con los datos bancarios del estafado. “Cada año aparecen nuevas metodologías de engaño; se podría decir que el phishing se va reinventando”, ha advertido. Según datos del ranking de Victimizaciones del Sistema Estadístico de Criminalidad, en 2022, las estafas de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje ocupan el primer lugar con 114.953 casos, mientras que la estafa bancaria ocupa el tercer lugar de este ranking con 42.783 casos, y ha insistido en que ante la más mínima duda, “consultarlo con la entidad financiera”.

Por último, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, ha señalado que su departamento está realizando un estudio sobre el impacto de la ciberseguridad en la población vasca que espera presentar en breve. Además ha destacado que en Kontsumobide se han recibido este último año 1.630 reclamaciones bajo el epígrafe de servicios bancarios y financieros en Euskadi. “Esto no solo implica transacciones bancarias, sino también problemas relacionados con las compras online. Aproximadamente un 16% de estas reclamaciones están directamente relacionadas con problemas en las compras o fraudes online”. Al ser delitos se derivan a la Ertzaintza, aunque ha señalado que también se les hace un seguimiento para reclamaciones paralelas por parte de los clientes.