Mensaje "enérgico" en el Parlamento contra las agresiones homófobas tras el caso de Basauri y 42 años después de un asesinato en Errenteria

Los grupos de PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han suscrito este jueves un texto en el Parlamento Vasco para mostrar la repulsa de la Cámara y de sus representantes institucionales a la agresión homófoba sufrida por un joven en Basauri, en Bizkaia. Ha sido promovido por Elkarrekin Podemos-IU -la ministra de Igualdad, Irene Montero, también se ha solidarizado en sus redes sociales- y no tiene la forma de declaración institucional ya que no tiene la firma unánime de todos los partidos con representación en ausencia de Vox. Desde algunas formaciones no se ha querido compartir fotografía con la ultraderecha por algunas de sus posiciones en torno a los derechos LGTBI. Ello ha motivado el enfado de su única parlamentaria, Amaia Martínez Grisaleña, quien ha asegurado ante los medios de comunicación que "condenan" estos hechos pero por ser "de LGTBI" sino porque se oponen a toda violencia hacia las personas. "Si no hemos firmado es porque no se nos ha presentado", ha clamado la portavoz.

Investigan una agresión homófoba a un joven en Basauri: "Acabó en el hospital con moratones por todo el cuerpo"

Saber más

El texto al que se ha dado lectura incorpora un "enérgico" rechazo a la agresión, ocurrida el domingo y perpetrada por un grupo de 13 jóvenes. La Cámara "tiende la mano" a Ekain Perrino y a sus allegados para que dispongan de "todos los recursos necesarios", sean "psicológicos, jurídicos, sanitarios, de información o de acompañamiento". "Instamos a la Fiscalía a actuar de oficio ante esta agresión y ponga todos los medios disponibles para la protección, reparación y la no revictimización de la víctima y de su entorno. Ninguna agresión sin respuesta", añaden.

Se apunta a que "estas violencias son una grave vulneración de los derechos humanos y un problema social de primer orden que atenta contra la dignididad y la integridad física y moral de las personas LGTBI". Ello "mina el derecho de todas las personas a ser, sentir y vivir, sin miedo, en liberar y con derechos". "Es un ataque a los principios más esenciales de la democracia", se puede leer en un documento que anima a la sociedad a sumarse a las movilizaciones de protesta. Se recuerda también un episodio del que se cumplen ahora 42 años. Un joven andaluz fue tiroteado en un local de Errenteria por un agente de la Policía Nacional fuera de servicio, suceso que impulsó el movimiento LGTBI en Euskadi.

Vox, por su parte, ha insistido en que "de forma consciente" se les ha querido dejar fuera en un juego "perverso" e "indignante", aunque subrayan que condenan "sin remilgos" la agresión de Basauri. "Lo queremos dejar clarito y que llegue a todo el mundo para que no manipulen luego la información", ha avisado Martínez Grisaleña a los medios de comunicación. Además, ha aludido a que EH Bildu no condena todas las violencias, en alusión a otra declaración institucional fallida de la pasada semana sobre la agresión al exconcejal del PP en Vitoria Iñaki García Calvo.

En la misma línea, el Ararteko ha condenado la agresión y ha instado a todas las personas gais y lesbianas a que "no se dejen coartar en su libertad mediante esta clase de agresiones lesbófobas y homófobas, por mínimas que sean". En un comunicado, la Defensoría del Pueblo dirigida por Manuel Lezertua ha señalado que, según el relato de su pareja, tras ser insultado e increpado, este chico fue agredido por 13 varones al grito de "maricón de mierda", con golpes, puñetazos, patadas y empujones, en el parque de Bizkotzalde de la mencionada localidad vizcaína, quedando inconsciente y sangrando por la boca y la nariz, por lo que tuvo que ser hospitalizado.