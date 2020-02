El PSOE prevé incluir el delito de apología del franquismo en la reforma del Código Penal con la que el Gobierno pretende, entre otras cosas, rebajar las penas por el delito de sedición para "acompasar" la legislación penal a las actuales circunstancias. La tipificación de la exaltación de la dictadura es una promesa que figuraba en el programa electoral de Pedro Sánchez y a la que ahora la número dos del partido, Adriana Lastra, ha fijado como una de las prioridades del Ejecutivo.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Lastra ha enfatizado la necesidad de la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura y se ha comprometido a que el Gobierno lleve a cabo las exhumaciones pendientes así como la retirada de elementos de exaltación. La portavoz parlamentaria ha enfatizado el valor social del Gobierno y ha subrayado la votación de este martes sobre la admisión a trámite de la ley de eutanasia. Todos esos asuntos complican la legislatura al PP puesto que son temas que "dividen" a la derecha.

La apología del franquismo se incluirá como un delito en el Código Penal. "En democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos", ha expresado antes de ser ovacionada por el público, plagado de altos cargos socialistas. No obstante, Lastra ha asegurado que no ha accedido al borrador del Código Penal en el que ya trabaja el Ministerio de Justicia y que incluirá las modificaciones relativas al delito de sedición para rebajar las penas. Esa modificación puede suponer la mejora de las condiciones de los condenados del procés.

Lastra ha eludido pronunciarse sobre si se incluirá en la legislación penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal, que fue una de las promesas de la campaña de Sánchez y que rechazan profundamente sus aliados de ERC. Tampoco ha querido responder a la pregunta de si los cambios legislativos referentes al consentimiento sexual se incluirán también en el Código Penal, como pretende el PSOE, o si se plantearán en una ley de libertades sexuales en la que trabaja el Ministerio de Igualdad y que pretende aprobar antes del 8 de marzo.

Respecto a la mesa de diálogo con la Generalitat, Lastra no ha descartado que Pablo Iglesias se incorpore como miembro del Gobierno. En una entrevista en eldiario.es, Gabriel Rufián dio por hecho que representantes de Unidas Podemos deben formar parte de la negociación. "Estamos hablando de dos gobiernos y de cuatro partidos. Dos y dos. Tienen que estar", expresaba.

Lastra ha asegurado que el Gobierno, pese a ser el primero de coalición, "es muy unido y cohesionado" y que, por tanto, "no hay problemas de individualismo". "Me parecería bien que estuviera Pablo Iglesias o cualquiera de los 22 ministros o vicepresidentes", ha expresado la vicesecretaria general del PSOE.

"Lo importante no es quién esté en la mesa sino los resultados", ha dicho Lastra sobre la mesa que Pedro Sánchez y Quim Torra liderarán y que pretenden que se siente por primera vez en el mes de febrero.