"Queremos generar un espacio propio para albergar refugiados en València"

Neus Fábregas Santana (València en Comú) tomó posesión del acta como concejala del Ayuntamiento de València el pasado 24 de julio, tras la polémica salida del exportavoz, Jordi Peris. Una decisión, que según ha asegurado, le pilló por sorpresa.

Responsable del área de las concejalías de Gobierno Abierto (participación, descentralización y transparencia), Cooperación Internacional y Migración, Fábregas pretende potenciar los procesos participativos y hacer de València una ciudad de referencia en materia de acogimiento de inmigrantes y de refugiados.

¿Cómo viviste el proceso de dimisión de Jordi Peris?

Yo estaba como asesora del grupo municipal de València en Comú y el día en el que Jordi decide dejar la formación es cuando yo me entero. Fue una sorpresa, no esperaba que esto pudiera suceder y por un lado, total respeto a su decisión, y luego consideré que necesitaba un mínimo de 48 horas para tomar una decisión. Consideré que podía ser una oportunidad y acepté el cargo. Después empezamos a trabajar con mis compañeros María Oliver y Berto Jaramillo en el reparto de competencias para ganar en eficiencia y generar mejores mecanismos de comunicación.

Con los cambios que ha habido en el grupo municipal y en el seno de la plataforma, ¿se abre una nueva etapa en València en Comú?

Es cierto que en marzo se hizo la asamblea reconstituyente y cambiamos el reglamento de la mesa de coordinación y mi entrada fue en julio. Por tanto, en poco tiempo ha habido dos cambios importantes que hacen que se transformen en una nueva etapa que acaba de empezar. De aquí a lo que queda de legislatura estamos en una buena posición para seguir trabajando en la institución y en las calles y poder seguir generando la plataforma ciudadana que quisimos construir hace tres años.

¿Va a depender de cómo funcionen las cosas en estos dos años el que València en Comú siga funcionando o que se integre definitivamente en Podemos de cara a las próximas elecciones municipales?

Hay muchos factores internos y externos que determinarán lo que pase en dos años. El camino que estamos construyendo en València en Comú determinará diversas opciones y el de Podemos tanto dentro de València en Comú como fuera también determinará lo que será València en Comú, pero no solo tendremos esas dos balanzas. Para mí dentro de dos años nos tenemos que encontrar en un espacio de encuentro de formaciones políticas y sociales transformadoras.

¿Molestaron en el grupo municipal las declaraciones de representantes autonómicos y nacionales de Podemos criticando las torres del Parque Central?

Como ya ha dicho nuestra portavoz María Oliver, València en Comú está de acuerdo con los aspectos básicos de este proyecto. Lo que queremos es que la ciudadanía conozca bien el proyecto y lo que sea mejorable, que se debata. Sobre las declaraciones de estos miembros de Podemos, hemos hablado con ellos y queremos ver qué mecanismos de comunicación establecemos para estar mejor coordinados. Al fin y al cabo, se puede opinar de todo, pero hay que mejorar la comunicación y la coordinación entre todos los órganos.

Ha anunciado mejoras en los presupuestos participativos. ¿En qué sentido irán?

Estamos trabajando en la nueva consulta para los presupuestos de 2018 que contarán de nuevo con 7 millones de euros en inversiones cuyo destino decidirán los vecinos y vecinas de València. Es cierto que nos encontramos con frustaciones de la ciudadanía y del equipo de Gobierno porque las obras no van todo lo rápido que nos gustaría. De hecho, de las 109 obras aprobadas en 2016 se han ejecutado 70 y esperamos terminar el resto a principios de 2018. Estamos pensando en cómo generar un proceso más largo con debate y reflexión donde podamos hacerlo más por barrios en lugar de por distritos y que luego se agilice la ejecución de los proyectos aprobados.

¿Se han puesto en contacto con los arquitectos ganadores del proyecto de la plaza de la Reina para garantizar que se tendrán en cuenta las propuestas ciudadanas surgidas del proceso Participa Reina?

Se va a crear una comisión de seguimiento ciudadano para hacer una labor de acompañamiento en el proceso de ejecución del proyecto con el objetivo de que se tengan en cuenta todas esas peticiones que surgieron del proceso participativo. En breve se creará la comisión y nos pondremos en contacto con el despacho de José María Tomás.

La Federación de Vecinos les ha pedido mayor protagonismo de las Juntas de Distrito en la toma de decisiones de la ciudad, ¿lo tendrán en cuenta?

Se está acabando de cerrar el modelo de participación que a su vez viene de un proceso participativo que se desarrolló el año pasado. A partir de ahí, se empezará a trabajar en el reglamento de participación, que lo vamos a separar del de transparencia. Así, aunque estarán vinculados, haremos un reglamento de participación y otro de transparencia.

¿En qué sentido irá ese reglamento de transparencia?

Queremos que la ciudadanía tenga toda la información y que, por ejemplo, a través de la plataforma digital Decidim se puedan consultar los proyectos aprobados por los vecinos en qué situación de ejecución están. Además, queremos vincular los datos abiertos a la transparencia. Ahora hay muchos datos públicos pero no están ordenados y la ciudadanía no sabe dónde encontrarlos. Vamos a crear una herramienta digital dentro de la web municipal en la que se podrá consultar e informarse de todos los gastos e ingresos del Ayuntamiento, a dónde van los presupuestos, etc.

En materia de cooperación e inmigración, ¿en qué línea quiere trabajar?

En cooperación internacional vamos a apostar porque se consiga el 0,7% del presupuesto, actualmente estamos en el 0,5%. Vamos a seguir trabajando por un compromiso claro de erradicar la pobreza y las desigualdades mundiales, puesto que creo que la suma de nuestros actos cotidianos repercuten en el mundo. En cuanto a inmigración, voy a seguir reivindicando el cierre de todo centro de internamiento para extranjeros, especialmente el de València. Seguiremos reivindicando al Gobierno central que asuma la cuota de refugiados que prometió que traería a España, porque todo esto está generando que siguen viniendo personas migradas y refugiadas por vías no seguras, jugándose la vida y pagando miles de euros a mafias por la dejadez del Gobierno central y la Unión Europea no están trabajando porparar los conflictos armados y por mejorar la vida de las personas.

¿Qué capacidad tiene València para asumir personas refugiadas?

Queremos subir el importe del proyecto 'La Nostra Ciutat, el Teu Refugi' que iniciamos hace dos años para acoger a refugiados. Además, hemos subido el presupuesto para la primera acogida porque está llegando más gente este año que el pasado tanto de refugiados como de migrantes forzados y tenemos que darles acogida. Ahora mismo València tiene 170 plazas de acogida y ya están llenas. El año pasado teníamos un 10% de ocupación y ahora estamos al 100%.

¿Donde se alojan estas personas y qué proyectos tienen al respecto?

Hemos incrementado el presupuesto en unos 100.000 euros para poder ampliar plazas y para el año que viene he solicitado más presupuesto. El problema es que València no tiene recursos municipales propios para acoger personas sin techo, inmigrantes o refugiados. Para mí va a ser una apuesta antes de que acabe la legislatura intentar generar algún espacio propio porque ahora se trabaja con convenios con entidades que sí tienen albergues. Seguiremos trabajando con esas entidades, pero creo que una ciudad como València debe tener también un recurso propio que pueda gestionar.