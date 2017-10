"Me pusieron las esposas, me tiraron al suelo, me llamaron 'gorda', 'puta' o 'negra de mierda' y me pisaron"

La activista camerunesa Mª Nieves Nfina Ondo, que presuntamente sufrió en agosto una detención ilegal por la Policía Local de València, ha narrado su experiencia en un vídeo difundido por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

"Cuando me pusieron las esposas, me tiraron en el suelo, me trataron como un animal, empezaron a insultarme llamándome 'gorda, te tenemos', 'puta' o 'negra de mierda', me pisaron y me atormentaron", relata la activista, que ha prestado su voz para la campaña.

El vídeo recoge durante unos tres minutos la presunta detención ilegal con imágenes de la actuación policial captadas desde un balcón. Se trata de la primera pieza de una iniciativa que ha puesto en marcha esta organización para respaldar a la activista ante el inicio del proceso judicial por un presunto ataque a la autoridad.

Las imágenes serán incorporadas por la defensa en la vista de este lunes a las 12.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 18 de València, donde varias ONGs y plataformas ciudadanas se concentrarán en apoyo y solidaridad a su compañera, según ha informado la Red Española de Inmigración en un comunicado.

Esta plataforma presentó a mediados de agosto una denuncia contra la Policía Local de València por presuntas amenazas y delitos de odio y detención ilegal de la activista camerunesa en el Centro Cultural y de Ocio de Camerún -en el barrio de Benicalap- durante la noche del martes 8 de ese mes.

Según la Red de Inmigración, allí se detuvo a la mujer por una presunta agresión a un municipal, en una actuación "a las 00.30 horas y que implicó a 14 agentes de Policía Local, junto a un número indeterminado del Cuerpo Nacional de Policía". "Se saldó con varias agresiones y ataques a las personas que se encontraban residiendo en el centro, como la familia de Maria Nieves, compuesta por su marido y sus dos hijos de corta edad", denuncian desde la plataforma.

Proceso judicial rápido

La campaña iniciada ahora busca dar respuesta a esta "grave acusación penal sobre María Nieves y su familia" y mostrar la sorpresa por "esta rápida actuación conjunta de la Policía Local en la interposición (de la demanda) y el impulso de esta actuación, máxime al estar aún pendiente de inicio las diligencias presentadas ante la Fiscalía Provincial de Valencia".

Desde la Red de Inmigración aseguran que la denuncia de la Policía "fue admitida a trámite sin que aún se haya citado substanciado el inicio de procedimiento, a pesar de que se dio por comenzado en los primeros días de septiembre".

A nivel institucional, señalan que la versión que ellos hicieron pública fue "descartada por parte de la concejala de Seguridad, Anaïs Menguzzato, y respaldada por el alcalde, Joan Ribó".