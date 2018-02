La jutge investiga a Camps per sobrecostos de 16,5 milions en la construcció del circuit de la Fórmula 1

L'enèsim cas de corrupció que ha esclatat a la Comunitat Valenciana pot ser la puntilla definitiva per al que fou totpoderós president de la Generalitat Francisco Camps. La Fiscalia Anticorrupció i la titular del jutjat número 17 de València han interrogat aquest dimecres com a imputat durant més de tres hores a Camps sobre l'adjudicació, construcció i sobrecostos del circuit urbà de la Fórmula 1 de València.

La causa està secreta des de fa més de mig any i la investigació la lideren la Fiscalia Anticorrupció i la Guàrdia Civil, que fins ara han escorcollat la Conselleria d'Habitatge (antiga conselleria d'Infraestructures) i el domicili del que fóra conseller del ram Mario Flores, també imputat en la causa. Abans que Francisco Camps, la jutge i el fiscal han pres declaració al que fou secretari autonòmic d'Infraestructures, Victoriano Sánchez Barcaiztegui. Aquest últim ha estat més de dues hores sent interrogat.

Segons ha pogut saber eldiario.es, entre les potes fonamentals de la recerca es troba el modificat d'obra de la construcció del circuit que va provocar que el cost inicial de 73,2 milions d'euros acabara sent de 89,7 milions. 16,5 milions de sobrecostos d'unes obres que es van realitzar en uns deu mesos, entre setembre del 2007 i juliol del 2008. Aquests expedients estan en poder dels investigadors després d'acudir la Guàrdia Civil la Conselleria d'Habitatge.

Obres del circuit urbà de la Fórmula 1 de València. EUROPA PRESS

La construcció del circuit urbà la van realitzar les unions temporals d'empreses formades per Foment de Construccions i Contractes (FCC), Pavasal i Becsa, d'una banda, i per Obrascón Huarte Lain (OHL), Ecisa i Construccions Luján. cal recordar que Becsa és la societat presidida per Gabriel Batalla, que fa unes setmanes va reconèixer ser un dels finançadors del Partit Popular en les campanyes del 2007 i 2008.

Uns altres dels contractes que s'investiguen en aquesta causa és el projecte que va determinar les actuacions necessàries per a la construcció del traçat -adjudicat per 2,5 milions a la UTE de les enginyeries Typsa i Ayesa- i el viatge a Dubai i Bahrain de l'exconseller popular Mario Flores i el seu número dos en el departament Victoriano Sánchez Barcaiztegui amb motiu de la celebració de la Fórmula 1 a València. El contracte de les enginyeries va eixir a licitació oberta per 2,9 milions i es va adjudicar en UTE a aquestes empreses per 2,5 milions el 2 d'octubre del 2007.