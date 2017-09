La nova televisió valenciana començarà les seues emissions el primer trimestre de 2018

Ja hi ha data aproximada per al començament de les emissions de la nova televisió valenciana, 'À Punt'. Almenys així ho ha assegurat la seua directora, Empar Marco, en la presentació de la nova imatge corporativa de l'ens públic, qui ha anunciat que les emissions començaran "si no hi ha imponderables" en el primer trimestre de 2018.

Així mateix, abans que finalitze l'any s'engegarà la pàgina web, en la qual principalment hi haurà continguts infantils, a més de començar les seues emissions la ràdio, amb "poques hores", un magazín de cultura-societat i música.

La imatge dels nous mitjans públics valencians ha sigut explicada per Eva Sarasol i Iker Múgica, de Aftershare. La sintonia és obra del músic Carles Chiner.

Enrique Soriano, president del consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, ha reconegut que l'engegada de la nova cadena "potser estiga tardant més del que s'esperava". Però ha puntualitzat: "Anem més a pressa del que puga semblar". Soriano ha afegit: "No està sent res fàcil la gestió de les borses de treball".

Empar Marco i Enrique Soriano al costat de la imatge de 'À punt' i el president Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra, el president de les Corts Enric Morera i els consellers Vicent Soler i Carmen Montón EFE

La web de la borsa de treball, caiguda

Mentre es presentava la nova imatge de l'ens públic valencià, la pàgina web habilitada perquè els aspirants s'apunten a la borsa de mèrits no funcionava, la qual cosa ha impedit a desenes de professionals que puguen tramitar la seua sol·licitud. Aquesta circumstància, tenint en compte que el procés d'inscripció finalitza dijous que ve 14 de setembre, ha generat nerviosisme entre els qui aspiren a treballar en 'À punt'.