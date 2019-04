Varias alumnas de la Universidad de Granada denuncian a un profesor por acoso sexual

Varias alumnas de la Universidad de Granada (UGR) han presentado una denuncia ante la propia institución por acoso sexual. Según fuentes de Delegación de Estudiantes, serían alrededor de seis o siete chicas las que habrían sufrido situaciones de intimidación por parte de un mismo profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación.

El origen del caso parte de la denuncia de una de las chicas que asegura haber sido víctima de acoso por parte de dicho docente. La joven estudiante de Pedagogía aseguró primero ante el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación, después ante la Delegación de Estudiantes y finalmente mediante las redes sociales, haberse sentido intimidada por su profesor en las tutorías realizadas con él y a través de los mensajes de WhatsApp que este le habría estado mandando.

Fuentes de la Delegación de Estudiantes aseguran que no se trata de casos aislados y no descartan incluso que sigan saliendo más a la luz. Por su parte, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada ya se encuentra investigando los hechos para tratar de esclarecer lo sucedido. De momento, las jóvenes que también han aseguran haber sido acosadas y que se unieron a la denuncia de la primera chica, no han emprendido acciones judiciales pero no se descarta ningún escenario.

"Vas muy provocativa"

Según ha explicado la primera joven que ha denunciado los hechos, su profesor llegó a insinuarse en varias oportunidades. De hecho, el docente le llegó a pedir el número de teléfono a su alumna por haber estado ausente durante varios días por estar enferma. Precisamente por ese motivo, la estudiante acudió a tutoría con él para avanzar en la docencia que se había perdido. Allí fue donde la joven asegura que su profesor le hizo comentarios acosándola sexualmente.

El docente llegó a preguntarle que si se "masturbaba" y que si "disfrutaba con el sexo". En aquella ocasión le pidió que se sentara a su lado en lugar de hacerlo delante suya como sucede en cualquier tutoría entre profesor y alumno. Por si fuera poco, el docente habría llegado a asegurarle a la chica que salía "muy provocativa" en su imagen de perfil en WhatsApp.

No es un caso aislado

A la denuncia de la estudiante se han sumado más chicas que aseguran haber sido también víctimas del mismo profesor. Sin embargo, no solo en este caso y no solo por este docente, el acoso sexual es un fenómeno que suceda de manera aislada en la Universidad de Granada. Hace un año, un profesor de la misma institución fue suspendido durante 90 días por haber acosado a una de sus alumnas.

No solo eso, África Franco, vicecoordinadora de Igualdad de la Delegación de Estudiantes de la UGR sostiene que lo que se denuncia ahora "no es un caso aislado". Se lamenta porque otros casos se hayan silenciado y no hayan tenido la trascendencia mediática de este y argumenta que suceden situaciones así con cierta frecuencia.

Por ello, desde la Delegación de Estudiantes se llama a una participación masiva en la concentración convocada para este jueves a las 13 horas ante la Facultad de Ciencias de la Educación. Los asistentes clamarán contra la injusticia para denunciar situaciones de intimidación sexual que se siguen repitiendo: "Fuera acoso de nuestras aulas. Contra el acoso tolerancia cero".