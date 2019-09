La delegada de Medio Ambiente en Granada coloca a su hermano como coordinador

María José Martín Gómez, delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, ha nombrado a su hermano, Sebastián Martín Gómez, como coordinador de los agentes medioambientales. La también política del Partido Popular y representante de dicha área en la provincia granadina ha decidido nombrarlo en el cargo, porque, según esgrime, "cumple los requisitos de mérito y capacidad".

Pero este nombramiento que ha levantado ampollas entre los partidos de la oposición. De hecho, la denuncia parte de Alejandro Casares, secretario de organización de los socialistas en la provincia de Granada. A través de sus redes sociales se hizo eco de los rumores que apuntaban a la contratación del hermano de la delegada. Rumores que han sido confirmados. El propio Casares argumentaba en una entrevista reciente en Onda Cero que llama la atención cómo "el PP ha sido adalid de defender la transparencia de los procesos, criticando a la Junta de Andalucía, pero en este caso ellos han utilizado las mismas técnicas".

Funcionario de Medio Ambiente

La delegada de Medio Ambiente, con la que este medio ha tratado de ponerse en contacto sin éxito, defiende la contratación de su hermano como nuevo coordinador de los agentes medioambientales porque cumple los requisitos de experiencia y capacidad. Según María José Martín, su hermano ha trabajado como funcionario del área desde hace 30 años y ha desempeñado el cargo de coordinador adjunto de agentes en una zona concreta de la provincia que no ha especificado.

No obstante, la política reconoce que el cargo ha sido escogido directamente por ella puesto que no hace falta concurso para que la persona que lo ostente sea elegida. Aunque matiza que no se trata de "un cargo eventual ni a dedo" porque todo el personal que trabaja en su delegación es funcionario y los únicos puestos que se pueden renovar son los que corresponden a los de libre designación.

Malestar entre los agentes medioambientales

La elección del nuevo coordinador de agentes medioambientales ha provocado el descontento de una buena parte de ellos. Si bien evitan pronunciarse en público sobre la designación, fuentes consultadas por eldiario.es/andalucia argumentan que la elección ha molestado porque había personal que ya había acumulado méritos y se había postulado para alcanzar dicho puesto.

Además, se da la circunstancia de que la elección del nuevo coordinador se produce tras el cese de la anterior, Esther Ramón. Ramón es una coordinadora que ha sido señalada por la actual delegada por su supuesto parentesco con una diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados, Elvira Ramón. Un hecho que ha resultado ser falso ya que ambas no comparten lazos familiares pese a que la actual delegada, María José Martín, lo ha llegado a sostener para justificar que nombre a su hermano como coordinador.

De igual modo, la responsable de Medio Ambiente en Granada explica que, pese a haber elegido personalmente a su hermano para el cargo citado, lo ha hecho cumpliendo "escrupulosamente" con la ley. Así lo asegura pese a que, según informó en una entrevista en Onda Cero, "en 2007, el PSOE aprobó por decreto que no fuera necesario tener experiencia para ser nombrados altos cargos de las delegaciones y eso no venía ocurriendo en los últimos gobiernos de la Junta".