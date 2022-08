Campaña de los repobladores de Fraguas para recaudar fondos destinados a su defensa legal y a evitar la cárcel

El colectivo ‘Fraguas Revive’ ha arrancado una campaña a través de las redes sociales para recaudar fondos de cara a su defensa legal tras recibir un auto judicial sobre la ejecución de la sentencia de 2017 que condena a seis de los repobladores de este monte público en la provincia de Guadalajara a penas de prisión por presuntos delitos contra ordenación del territorio y usurpación de bien inmueble, así como a pagar una responsabilidad civil tasada a día de hoy en 110.000 euros. Este último auto, del 24 de junio, está recurrido pero el colectivo considera que la vía judicial está “prácticamente agotada”.

Las personas condenadas consideran que la imputación del delito contra la ordenación del territorio es injusta ya que no hay construcciones condenadas de nueva planta, todas son “autorizables” y además la ordenación territorial de Fraguas es “fraudulenta, heredada del franquismo”.

“Casi cuatro años después de empezar la ejecución de la sentencia, obviando los bienes patrimoniales que merecen protección -eso sí, con un estupendo estudio arqueológico que también nos hacen pagar- la Junta de Castilla-La Mancha insiste en demoler a ras de suelo las reconstrucciones, engordando el presupuesto de 27.000 a 110.000 euros”, argumentan.

La Junta se “ensaña”

Por todo ello acusan al Gobierno regional de defender un presupuesto “sobredimensionado” y “no renunciar a la responsabilidad civil derivada de la demolición”. Y también de “ensañarse” con seis jóvenes y querer encarcelarles por “repoblar un pueblo en ruinas” en la zona más despoblada del sur de Europa. “La Junta, en manos del PSOE, es directamente responsable del ingreso en prisión de los seis de Fraguas y, o hace algo de inmediato para paralizarlo o será una realidad inevitable”.

Son los motivos por los que el colectivo ha realizado esta campaña en redes sociales:

Al hilo de ello, Podemos Castilla-La Mancha ha expresado nuevamente su apoyo al colectivo de repobladores de Fraguas. Ha calificado de “grave error” la acción judicial impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el colectivo y le ha pedido al Gobierno regional que “reconsidere su posición antiprogresista”, así como “parar la injusticia”, incluyendo “la retirada de la acusación para evitar las penas de cárcel por la repoblación”. Considera, además, que estas acciones son contrarias a la repoblación rural y a la Estrategia Regional contra la Despoblación.

Por su parte, el coordinador regional de Podemos CLM, José Luis García Gascón, ha señalado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page se posiciona “al mismo nivel punitivo y persecutorio de Cospedal”, en “la antítesis de la respuesta progresista frente al reto de la despoblación y la España vaciada”. Ha indicado que “Page debe abandonar su discurso contradictorio, ya que mientras presume de medidas y de un nuevo marco legislativo autonómico para combatir la despoblación, se multiplica exponencialmente el acoso a los repobladores de Fraguas”.

Esta actitud, remarca Gascón, “contrasta con la posición de Podemos CLM y de organizaciones como Ecologistas en Acción”. Cabe recordar que el partido presentó finales de marzo de 2021 una proposición no de ley (PNL) para que el gobierno autonómico no ejecute la demolición. El dirigente de la formación morada avisaba entonces de que “el estruendo de las excavadoras en Fraguas no dejaría escuchar la Ley contra la Despoblación”.