La contabilidad incompleta de La Nucia: la Sindicatura de Cuentas enmienda la plana al alcalde del PP

"El contenido de la memoria de las cuentas anuales resulta incompleto". La Sindicatura de Cuentas ha emitido un demoledor informe sobre la gestión del Ayuntamiento de La Nucia, gobernado por Bernabé Cano (PP) desde hace más de dos décadas y al borde del banquillo por su vacunación irregular, en el que incluye una opinión desfavorable sobre la contratación municipal. Así, la memoria facilitada por el ayuntamiento y los datos de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales "no contienen la misma información".

Además, durante el trabajo de campo de la Sindicatura de Cuentas, correspondiente a los ejercicio 2019 y 2020, el organismo no obtuvo respuesta de uno de los asesores legales externos del ayuntamiento, "lo que ha supuesto una limitación" de la tarea fiscalizadora. De hecho, los auditores lamentan que "en ningún momento" han tratado con la interventora municipal (sólo con un asesor externo).

La memoria ni siquiera alude a la incautación de un aval de 6,8 millones de euros relacionado con un recurso contencioso administrativo interpuesto por una entidad financiera frente al acuerdo municipal de resolución de la condición de agente urbanizador del Proyecto de Actuación Integral (PAI) La Serreta.

En el caso del contencioso que mantiene el Ayuntamiento de La Nucia con una empresa privada a cuenta de la ejecución del PAI del sector Algar, las cuentas no dotan de una provisión de 9,4 millones de euros, además de los intereses, a consecuencia de una sentencia que fue apelada por el consistorio y que, actualmente, se encuentra pendiente de señalamiento (la empresa calcula que los intereses ascienden a 4,3 millones de euros aunque "no han sido calculados" por la Corporación, por lo que el informe desconoce su repercusión económica).

En el apartado sobre el órgano interventor, la Sindicatura lamenta que el consistorio, que no ha formulado alegaciones, no haya realizado "el control financiero ni el control de eficacia" al que está obligado por ley. "Tampoco ha elaborado el plan anual de control financiero", agrega. En materia de tesorería, la Sindicatura de Cuentas recuerda que el puesto no está ocupado por un funcionario de la administración local con habilitación de carácter nacional.

El informe emite una opinión desfavorable sobre la contratación. El organismo ha detectado cinco contratos por el procedimiento abierto simplificado, por un valor total de 372.487 euros cuya licitación no fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, "siendo causa de nulidad de pleno derecho". En contratos formalizados en ejercicios anteriores, el consistorio gobernado por Bernabé Cano no ha facilitado para su verificación las facturas y los pagos correspondientes al ejercicio 2020, "lo que ha supuesto una limitación al alcance del trabajo realizado".

Tampoco se publico en la Plataforma de Contratación del Sector Público la documentación sobre las obras de ampliación de la Ciudad Deportiva La Nucia, por 1,9 millones, ni de otro contrato para la licitación de las obras de las mismas instalaciones por 134.861 euros. Además, existen obligaciones reconocidas en el 2020 por 151.550 euros por certificaciones con una empresa pública por el tratamiento de residuos sólidos urbanos sin que se haya tramitado expediente de contratación alguno y sin que el órgano interventor haya emitido reparos.

Facturas emitidas antes de su aprobación

En los expedientes analizados por la Sindicatura de Cuentas la orden de inicio se realizó por resolución de la alcaldía, "cuando la competencia estaba delegada en la junta de gobierno local", señala el informe. Además, no consta que se haya adoptado ninguna medida "para detectar y solucionar la posible existencia de conflicto de intereses de cualquiera de las partes intervinieres en la adjudicación" ni se ha publicado en el perfil del contratante la información sobre los contratos menores. En seis de esos contratos menores, la Sindicatura de Cuentas ha detectado que se ha prestado el servicio con anterioridad al acuerdo de aprobación del gasto por el órgano de contratación.

En uno de los expedientes analizados, por importe de 14.100 euros la factura fue emitida tres meses antes de su aprobación por el decreto de la alcaldía y del informe del arquitecto que justifica la necesidad del contrato. En otro expediente, la factura se emite ocho meses antes.

Entre las recomendaciones que formula el organismo autonómico de fiscalización de las cuentas figura la de elaborar "de forma adecuada" los presupuestos de cada ejercicio. También recuerda que los presupuestos de los ejercicios 2019 y 2020 no fueron remitidos al pleno de la Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación inicial, enmienda o devolución, incumpliendo así la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. "Es necesario que toda aquella información que se remita a la Sindicatura de Cuentas, al Tribunal de Cuentas o al Ministerio de Hacienda sea previamente conciliada con los registros contables del ayuntamiento", apostilla el informe.