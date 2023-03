Al Tall dona el seu fons documental a l'Institut Valencià de Cultura

El grup de música folk valenciana Al Tall ha donat el seu fons documental -propietat de Vicent Torrent- a l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

Torrent, membre fundador d’aquest grup de música en valencià, investigador i promotor de música tradicional valenciana ha signat l'acord amb el director de l'IVC, Abel guarinos, i es tracta d'un contracte de donació, de caràcter gratuït i irrevocable.

Vicent Torrent ha manifestat: “He decidit fer aquesta donació a l’IVC perquè és un contenidor cultural que cuidarà, difondrà i serà un altaveu per a aquest tipus d’arxius, i servirà perquè en el futur noves generacions coneguen la història d’una proposta que va ser una novetat als anys setanta, com era la contemporització dels estils de música tradicional”, i hi ha afegit: “açò no només s’ha de fer amb l’arxiu d’Al Tall, sinó també amb altres manifestacions com el cant d’estil, un moviment que a principis del segle XX va agafar la música tradicional i la va portar a la contemporaneïtat”

La donació està formada per una col·lecció de documents en diferents formats derivats de la seua activitat professional. Els documents estan acompanyats d’una llista detallada.

Per la seua banda, l’IVC es compromet a custodiar en condicions de seguretat i conservació adequades els documents donats i la totalitat dels béns seran considerats i tractats a efectes catalogràfics com un conjunt homogeni i indivisible.

També és compromís de l’IVC l’inventari, la descripció i la catalogació dels materials que integren el fons. Així com la digitalització dels documents que es considere convenient.

El material de la donació es posarà a l’abast dels investigadors i usuaris de la biblioteca de l’IVC, obligant sempre a citar la font de procedència i respectant la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

L’IVC també difondrà a través de les seues plataformes còpies digitals dels documents seleccionats respectant sempre els drets de propietat intel·lectual.