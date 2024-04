El gobierno de PP-Vox de Elche no cesa al edil que reconoció acudir ebrio a una misa en Semana Santa y defiende su gestión

El gobierno del ayuntamiento de Elche (PP y Vox) no cesará del cargo al edil de Seguridad, Recursos Humanos y Deporte, José Navarro, después de que el grupo municipal del PSOE le pidiera este miércoles que dejara el acta de concejal por haber tenido, según la formación socialista, un “comportamiento inadecuado” en una iglesia.

La portavoz de la junta de gobierno local, Inma Mora, preguntada este jueves en rueda de prensa sobre si el ejecutivo municipal se planteaba cesar a Navarro, del PP, ha respondido que “evidentemente no” y ha manifestado que “no ha cometido ningún delito y que todos los rumores están fuera de lugar”.

“Nuestro compañero hizo un acto no muy coherente y ha pedido perdón por errores morales. El rumor está dentro de su esfera personal y por tanto ahí se tiene que quedar”, ha explicado Mora, quien ha defendido su labor al frente de las concejalías de Deporte, Seguridad y Recursos Humanos. “Sobre la gestión y labor que ha realizado José Navarro nadie puede decir nada negativo”, ha recalcado

Asimismo, la portavoz ha tildado de “ataques” las informaciones en algunos medios y redes sociales en torno a que supuestamente mantuvo relaciones íntimas con una mujer debajo del trono procesional. “Realizar una noticia sobre un rumor sobrepasa la ética y la moral. Lo que ha ocurrido con José Navarro es un ataque a su esfera personal”, ha afirmado Mora.

El edil José Navarro negó este miércoles cualquier acto de “índole sexual” dentro de una iglesia de la ciudad durante la pasada Semana Santa después de que la cofradía que custodiaba el trono que había en el interior le echara del templo por considerar que tenía una conducta inadecuada.

La Cofradía ilicitana del Santísimo Cristo de La Columna ha tramitado la baja solicitada en su condición de cofrade por parte de Navarro por unos hechos ocurridos la madrugada del pasado Viernes de Dolores en la parroquia de El Salvador, adonde entró durante los preparativos de la procesión con síntomas de ebriedad y donde, según la hermandad, tuvo un comportamiento indecoroso, sin concretar más.

Navarro desmiente las relaciones íntimas

En un comunicado hecho público este miércoles desde la cuenta personal de Navarro, este ha desmentido las informaciones de algunos medios y redes sociales en torno a que supuestamente mantuvo relaciones íntimas con una mujer debajo del trono procesional.

“No he cometido ningún acto de ninguna índole sexual en el interior de la iglesia y además he interpuesto una denuncia en el Juzgado (desde el 2 de abril de 2024) contra aquellos que han difundido este rumor malintencionado, que desmiento y sobre el que no existe ninguna prueba, ni ninguna denuncia”, afirmó el concejal.

“Quiero pedir perdón a mi familia, a mi cofradía, a mis compañeros de corporación y a todos aquellos que me conocen por mi comportamiento fuera de lugar ese día en el interior de la iglesia”, expuso Navarro, “a la que acudí con un grupo de amigos y procedente de una cena de celebración bajo los efectos del alcohol”.

En la nota expresó su “arrepentimiento ante los responsables de la iglesia y de la cofradía”, de la que se ha dado de baja “por no manchar su nombre” y manifestó su deseo de “desvincular totalmente” al alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, y al equipo de gobierno municipal, un bipartito de PP y Vox, a los que pidió “disculpas sinceras de corazón”.

Mazón valora las disculpas del concejal

El presidente de la Generalitat y del PPCV, Carlos Mazón, ha agradecido públicamente las disculpas expresadas por el concejal José Navarro por su comportamiento, y ha añadido que se trata de un asunto municipal.

Ha respondido así preguntado por los periodistas al término de la romería de Santa Faz sobre lo protagonizado por Navarro, quien en un comunicado ayer admitió y se disculpó por ir a la parroquia de El Salvador “bajo los efectos del alcohol” aunque también negó cualquier acto de “índole sexual” dentro del templo en la madrugada del Viernes de Dolores, de donde la cofradía le echó por una conducta inadecuada.

Mazón ha señalado este jueves que “hay que agradecer las excusas” del concejal ilicitano y que se trata de “un asunto municipal”, de manera que “el PP de Elche y su alcalde (el popular Pablo Ruz) tienen toda nuestra confianza para abordar esta cuestión, toda”.

Para el presidente del PPCV, en circunstancias como esta hay que tener “algo de calma y sosiego” ya que ha visto versiones de lo ocurrido que resultan “contradictorias”, y ha añadido que “en parte, (lo ocurrido) es su ámbito privado”.

Tras reiterar que se “alegra” de que Navarro se haya excusado públicamente, “también a su propia cofradía”, ha señalado que este incidente no lo abordará internamente el PPCV dado “que los estatutos del partido no manejan semejante eventualidad” y ha abogado por “tener un poquito de calma, estar atentos y agradecer las excusas”.