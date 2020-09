Marisol Conde, jefa de la Policía de la Generalitat Valenciana: "En la Policía tenemos las mismas oportunidades que tienen los hombres"

La comisaria Marisol Conde (León, 1964) asumió la jefatura de la Policía autonómica valenciana el 14 de marzo del 2020, coincidiendo con la declaración del estado de alarma a consecuencia de la mayor crisis sanitaria que ha vivido el planeta en este siglo. Conde, una mujer con un perfil profesional que tiene 38 años de experiencia a sus espaldas en antiterrorismo y en policía científica, cuenta con 383 agentes a su cargo y ha situado el combate contra la violencia de género, una de las competencias de la unidad adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana, como una de sus prioridades. La entrevista con elDiario.es se desarrolla en su despacho del edificio de la antigua estación del Pont de Fusta en València, decorado con esculturas y cuadros falsificados que ha intervenido a lo largo de los últimos años la unidad especializada en Patrimonio, cuyos éxitos han llegado esta semana incluso a la prensa internacional. La comisaria desgrana sus metas al frente de la Policía autonómica y repasa la gestión de la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19.

¿Cómo evalúa el funcionamiento de la nueva oficina de atención a las víctimas de violencia de género?

La oficina comenzó su andadura en abril del 2019. Ya durante este periodo podemos hacer una evaluación muy positiva de su funcionamiento, no sólo por nosotros sino por las víctimas, ya que reciben esa asistencia integral importante y son atendidas por un equipo que es multidisciplinar, con trabajadores sociales y psicólogos. Se atienden sus necesidades en ese momento y se hace una valoración de su situación. A partir de ese momento, la tramitación es en el ámbito judicial pero todas las dudas que pueda tener la víctima de su situación en ese momento le son aclaradas y también canalizadas. Se dan respuestas en el ámbito de esas necesidades que pueda presentar.

¿Habrá otras oficinas así?

De cara al futuro tenemos intención de ampliar el número de funcionarios en la oficina. La consellera, ya antes de iniciarse la situación sociosanitaria de la COVID-19, tenía la intención de ampliar, tras ese buen funcionamiento de la oficina de València, a Alicante y a Castellón.

¿Cómo ha evolucionado el papel de las mujeres en la policía en España?

Yo llevo 37 años en la Policía. Ha evolucionado mucho, como ha evolucionado la sociedad. Creo que las primeras que tenemos que valorar nuestras capacidades somos las mujeres, pelear por abrirnos camino. Necesitamos las oportunidades, por supuesto, pero creernos las capacidades que tenemos y, a veces, los referentes son buenos. Creo que ya hay mujeres que se encuentran en posiciones de gestión, poder, administración, política, en puestos relevantes que deben ser referentes. En la Policía, tenemos las mismas oportunidades que tienen los hombres. Exactamente igual, incluso económicas, no hay ningún tipo de discriminación en ese sentido. Casi que vienen a ser los condicionantes personales de cada una los que dejan tu camino en la carrera policial con más posibilidades de ascender y llegar a puestos de relevancia. Pero en la normativa, en las circunstancias, en las facilidades, tenemos tanto hombres como mujeres el mismo camino a desempeñar. Es cuestión de la voluntad de cada uno de alcanzar esas metas profesionales.

¿Se ha avanzado suficientemente en la Policía en materia de conciliación familiar?

Son situaciones que no sólo nos pueden afectar a la Policía sino que también afectan en todos los ámbitos públicos y privados. Es muy importante la conciliación familiar, aquí en la Policía se han adoptado medidas para de alguna manera facilitar las jornadas de trabajo y que puedan compatibilizar, sobre todo en la etapa escolar, recoger y llevar a los niños al colegio, una situación de enfermedad... Existen múltiples facilidades en ese ámbito. Quizá siguen siendo pocas pero, de verdad, que existen y ha cambiado mucho esa situación para facilitar la conciliación.

Su incorporación al puesto coincidió con una crisis sanitaria derivada de una pandemia mundial. ¿Cómo ha vivido la experiencia?

Me incorporé exactamente el 14 de marzo, el día que se decretó el estado de alarma. Ese día me incorporé a la gestión y dirección de la unidad adscrita a la Generalitat. A partir de ese momento, y es lo que he conocido, no es otra situación que estado de alarma y gestión con las limitaciones propias de la prevención para que podamos salir de esta situación sociosanitaria y que mejore. Con esto quiero decir que las circunstancias normales y plenas de funcionamiento de la unidad aún no las he vivido. Pero ya me voy haciendo una composición, una idea completa de las múltiples competencias que tiene la unidad adscrita.

¿Cómo se ha adaptado la policía autonómica a esta situación?

La situación ha requerido de que todos los efectivos policiales, bien sea Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y, por supuesto, la unidad adscrita colaboremos de una forma coordinada en todos los servicios, supervisión e incluso aplicando pedagogía insistentemente en los ciudadanos para evitar una mayor influencia de la pandemia y de la situación sanitaria para que, en la medida de lo posible, podamos desarrollar los cometidos habituales en esta situación y con las limitaciones que ella requiere.

¿Tuvo la Policía autonómica problemas de falta de mascarillas o geles?

Nosotros no hemos tenido carencias porque por parte de la Agencia de Seguridad y Emergencias en todo momento nos han suministrado el material necesario. No ha habido ninguna carencia y hemos tenido tanto mascarillas como geles a disposición de los funcionarios y, de hecho, la afectación en positivos ha sido escasísima. Y aislamientos igual, o sea que desde el primer momento las medidas que se adoptaron han dado sus resultados y la plantilla ha estado casi a pleno y total funcionamiento. En ese aspecto nosotros no hemos sufrido bajas y carencias.

Un convenio firmado entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio del Interior preveía hace ya tiempo que este 2020, la Policía autonómica valenciana contaría con medio millar de efectivos. ¿Pueden desarrollar sus funciones correctamente con los 383 agentes que tiene a sus órdenes?

Desarrollamos nuestras funciones en la medida de nuestras posibilidades, claro está. Con ocasión de esta situación sociosanitaria, hemos tenido que incidir en mayor medida en todo lo que es la aplicación de la normativa durante el estado de alarma así como posteriormente la normativa, resoluciones y decretos marcados por la Generalitat. Entonces ha habido una disminución de cometidos habituales pero ha habido una mayor incidencia en actividades, en inspecciones y en atención al ciudadano vinculados a la situación sociosanitaria.

¿Cuándo se incorporarán los agentes que faltan?

La consellera está desde antes de que surgiera esta situación incidiendo con el Ministerio del Interior en la necesidad de ampliar la plantilla y creo que gracias a esa insistencia por parte de la conselleria y también por la receptividad del ministerio, en breve, no como se preveía a lo largo del año 2020 (porque esto requiere también una tramitación administrativa) pero sí que hay interés y hay reciprocidad por las dos partes para aumentar la plantilla, es decir, que tengamos más recursos humanos. Quizá no en el año 2020 pero sí en 2021, y alguno también este año. Estamos en la misma sintonía y tendremos recursos humanos para reforzar la plantilla de la unidad adscrita.

Una denuncia reciente de un sindicato policial mostró unos coches de la unidad adscrita en Alicante en mal estado. ¿Cuentan con suficientes recursos materiales para desarrollar su labor?

Los recursos humanos están ya canalizados y, en breve, los tendremos, poco a poco, no todos, pero sí iremos ampliando la plantilla de la unidad adscrita. Respecto a los recursos materiales y, en concreto a los vehículos, precisamente estamos en este momento formalizando con la agencia y la conselleria la compra de posiblemente quince vehículos. Piensen también que las casas de vehículos, las grandes marcas, también en estos momentos han sufrido unas situaciones que han paralizado la fabricación de vehículos. Pero tenemos el compromiso de que a finales de año se complete la plantilla de vehículos, esperemos que no nos fallen porque ya no sería cuestión nuestra, la compra está ya realizada. La compra la hemos hecho y el compromiso del fabricante de que se nos entregarán esos vehículos antes de final de año. Entre vehículos Z y vehículos K incrementaremos sobre doce unidades. El próximo año tendremos que seguir otro procedimiento ya diferente a la compra, que esperamos que sea renting y que nos dé mejores resultados.

Una de sus unidades, la de patrimonio, ha cosechado numerosos éxitos en los últimos tiempos. ¿Qué le parece su trabajo?

Es importante por las actuaciones y resultados de sus investigaciones que, junto con Fiscalía, cuando hay una actividad delictiva, están realizando. Y, de hecho, esta semana se ha recogido tanto en la prensa nacional como en la prensa internacional, la intervención de cuadros de varios prestigiosos pintores, como Modigliani, de obras que se vendían como auténticas y que expertos en arte han autentificado como falsas, incluso habían estado expuestas en alguna sala de Holanda. Para nosotros no es nada extraordinario porque es la dinámica habitual de ese grupo de patrimonio cuyo responsable es conocido en el ámbito artístico, no sólo patrimonial de la Generalitat, sino incluso nacional e internacional por sus importantes actuaciones y por la repercusión que en el campo y en el ámbito sobre todo de la pintura tienen sus actuaciones para descubrir falsedades de obras que están en el mercado.

No son obras que permanecen en museos o en depósitos sino que están en el mercado del arte y que tienen un valor que no se corresponde toda vez que están falsificadas. Requiere un trabajo minucioso y unos contactos a nivel artístico y a nivel profesional en la pintura que autentifiquen esas obras como falsas o verdaderas. El responsable en su campo de actuación tiene un prestigio y, por eso, su trabajo es ampliamente valorado no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional.