Qué puede hacer la Comunitat Valenciana por usted: Presidencia lanza una publicación para afianzar la inversión extranjera

La Comunitat Valenciana ha aumentado un 136% la inversión extranjera en un año. Lo ha hecho con instalaciones como la gigafactoría de baterías de Powerco (Volkswagen) en Sagunto, y la ampliación de los proyectos de BP, Stadler, Hitachi o Amazon en los municipios valencianos. También con la canalización de los fondos europeos, las ayudas directas o los instrumentos como los PERTE -los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica-.

En este contexto de crecimiento económico, Presidencia de la Generalitat ha editado una publicación para promocionar la Comunitat Valenciana como destino atractivo para la inversión, especialmente la de los sectores industriales y tecnológícos. El libro 'Comunitat Valenciana: The place to be' recoge una radiografía económica del territorio, con testimonios de las multinacionales ubicadas en él, los datos micro y macroeconómicos y su evolución, las conexiones aéreas, ferroviarias y los puertos, la red de institutos tecnológicos o la de universidades; una suerte de qué puede hacer la Comunitat Valenciana por usted. No hay mención ni a la Generalitat Valenciana, a sus integrantes o a los partidos políticos, pero sí al marco de servicios públicos y políticas industriales realizadas. Es, en palabras del director general de Relaciones Informativas, Pere Rostoll, “una tarjeta de visita en la que se presentan las inversiones, las oportunidades a la innovación, la investigación, los espacios a visitar, las tradiciones y la historia”.

La publicación no pretende ser un volumen de envío masivo, sino una guía para las grandes empresas que manifiesten interés. Se enviará a la prensa especializada nacional y extranjera y a las diez grandes consultoras, tratando de que estas canalicen la información. El volumen se traducirá al valenciano, inglés, alemán y francés y se actualizará de forma anual, acompañado de una versión web. El primero en recibirla, y cuya intervención abre la guía, ha sido el CEO de Seat, Wayne Griffiths, con un fragmento de su intervención en la inauguración de la gigafactoría de Powerco en Sagunto.

El volumen, editado por la directora general de Relaciones con Les Corts, Ana Domínguez, responsable de las publicaciones de la Generalitat, recoge las inquietudes que los inversores han ido trasladando a la dirección general de Coordinación de la Acción del Gobierno, que gestiona Juan Ángel Poyatos, responsable también de los fondos europeos, que considera un instrumento de ayuda en las negociaciones. “La idea es que sea una herramienta que se mueva por todo el mundo y que esas empresas que se están interesando en hacer inversiones de todo tipo contemplen la Comunitat como un espacio donde realmente puedan llevarlas a cabo”, ha apuntado Poyatos, mientras que Domínguez ha recalcado que el proyecto surge en un clima de confianza en la autonomía, que está a la cabeza en percepción de calidad de vida.