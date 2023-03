Los tránsfugas de Ciudadanos renuncian a sus competencias en la Diputación de Alicante

Los diputados Julia Parra y Javier Gutiérrez han anunciado que renuncian a sus competencias en la Diputación de Alicante, tras su decisión la pasada semana de abandonar Ciudadanos (CS) y pasar al grupo de no adscritos en la corporación provincial.

Así se lo han trasladado este lunes al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, de acuerdo con un comunicado emitido por la corporación a última hora de la mañana, después de que la que ha sido vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, haya participado en la apertura de cajas de 'Los guerreros de Xi'an' en el MARQ con el presidente provincial.

De esta forma, las competencias de ambos recaerán en dos diputados del PP. En concreto, el responsable de Residentes Europeos e Innovación, Juan de Dios Navarro, asume a partir de ahora las áreas de Cultura y Transparencia. Por su parte, Infraestructuras y Asistencia a Municipios recaerán en el diputado de Carreteras, Alejandro Morant.

La Diputación ha destacado que los dos diputados colaborarán durante los dos meses que restan de legislatura con Parra y Gutiérrez “con el fin de mantener las líneas estratégicas de estas áreas y concluir los proyectos puestos en marcha”, ya que a pesar de salir del equipo de gobierno provincial, ambos mantendrán sus actas y continuarán como diputados.

Con esta remodelación del equipo de gobierno y tras la salida de Parra, la que era vicepresidenta segunda, Ana Serna, pasará a ocupar a partir de ahora la única vicepresidencia en la Diputación.

La pasada semana, Gutiérrez decidió abandonar CS y pasar al grupo de no adscritos y el equipo de gobierno provincial confirmó que mantendría sus competencias. Por ello, desde la cúpula del partido naranja lo tacharon de “tránsfuga” y exigieron al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que le cesara en sus competencias.

Además, dieron un ultimátum al PP en la corporación, advirtiendo que romperían el pacto de gobierno si Gutiérrez no era cesado antes de este lunes. En caso de que no fuera destituido, instaban a la única representante de CS, Julia Parra, a abandonar sus competencias de vicepresidencia primera y diputada de Cultura. Tras ello, Parra decidió pasar al grupo de no adscritos y el equipo de gobierno también garantizó que mantendría sus áreas delegadas.

Tras el paso de los que eran los dos únicos diputados de CS al grupo de no adscritos y, por tanto, con la desaparición del grupo político Ciudadanos en la institución, la Diputación también ha anunciado que los asesores de CS cesan, según han dictaminado los servicios técnicos de la corporación provincial.

Esta había sido una de las críticas del resto de grupos de la corporación, puesto que PSPV y Compromís anunciaron que emprenderían acciones legales contra el presidente provincial si este lunes no había cesado a los ocho asesores de Parra y Gutiérrez, pues consideraban que sería un caso de malversación y prevaricación de fondos públicos.

Antes de conocerse la renuncia de Parra y Gutiérrez, durante la mañana de este lunes Mazón ha rechazado “ultimátums del sanchismo”, en referencia a la exigencia de CS, al tiempo que ha defendido que el equipo de gobierno estaba formado por “16 diputados unidos por defender la provincia de Alicante”.

“Es lo que hemos hecho durante toda la legislatura y lo que vamos a seguir haciendo, le pese a quien le pese. Aquí hay 16 diputados unidos, defendiendo la provincia de Alicante, con un estricto cumplimiento no solo de la legalidad, sino de la ética política”, ha aseverado Mazón.

La corporación provincial ha puesto en valor el trabajo de Parra y de Gutiérrez. De hecho, el presidente provincial ha alabado este lunes la labor de la que era diputada de Cultura en declaraciones a los medios de comunicación, antes de que ambos participaran en la apertura de las cajas de la exposición 'El legado de las dinastías Qin y Han, China. Los guerreros de Xi'an'.

Mazón ha agradecido a Parra “cómo ha defendido la cultura de Alicante”. “La falta de inversión de cultura de la Generalitat en la provincia de Alicante la hemos suplido con una extrafinanciación por parte de la Diputación. Es una labor que ha hecho Parra defendiendo la provincia de Alicante”, ha sostenido.

En la misma línea, la corporación provincial ha resaltado en un comunicado que el papel de Parra ha sido “fundamental durante estos años para respaldar, promocionar y difundir” la cultura. En este sentido, ha destacado que se han materializado “importantes proyectos culturales”.