El bo viatge que va llançar Ximo Puig es prorroga fins a maig davant les restriccions de mobilitat per la pandèmia

La mateixa setmana en què el Govern valencià limita la mobilitat a anar a la faena, les cures o activitats essencials i restringeix les reunions al nucli de convivents, el secretari autonòmic de Turisme acorda amb els sectors hostalers i les agències de viatges prorrogar els incentius al turisme d’interior. El responsable d’aquest departament adscrit a Presidència, Francesc Colomer, s’ha reunit dimarts amb agències de viatges i representants dels apartaments turístics per acordar una ampliació del bo Viatgem, una de les mesures estrela del president Ximo Puig per a ‘salvar’ el turisme en la Comunitat Valenciana.

El bo, que va esgotar les places en poques hores, consisteix en una subvenció de fins al 70% de l’allotjament, menjars o experiències en municipis valencians, una manera d’incentivar el turisme de diferents tipus i garantir als allotjaments adscrits uns ingressos mínims. L’usuari es registra en el web i, quan se li concedeix l’ajuda, s’aplica el descompte en la reserva en les empreses adscrites al programa.

Malgrat que l’executiu autonòmic ha vingut insistint en la reducció de les relacions socials i ha qualificat l’estat actual d’un “semiconfinament”, apel·lant a la responsabilitat individual i a la prudència, les ajudes per a viatges d’interior continuen actives i ja s’han confirmat 10.000 bons, amb prop de 6.400 reserves. Té una llista d’espera de 33.000 persones per al període gener-març, segons les dades de la Generalitat Valenciana.

El departament treballa contrarellotge per estendre’n el període de vigència fins al 31 de maig, atés que les restriccions de mobilitat impedeixen abandonar municipis de 50.000 habitants d’ara en avant durant caps de setmana o festius. Segons el responsable de Turisme, Francesc Colomer, “els allotjaments turístics són espais segurs, on els protocols de seguretat sanitària aprovats es compleixen de manera estricta”.

La modificació del període “té l’objectiu d’impedir que els que tenen dret a l’ajuda i se’ls ha concedit o se’ls puga concedir en aquest període tinguen menys temps per usar-lo que la resta, a causa dels recents tancaments perimetrals aprovats diumenge per la Generalitat”. “Entenem que la situació actual comporta, i a més és aconsellable, la reducció de moviments dins de la mateixa Comunitat Valenciana”, afegia el responsable per justificar la pròrroga, que no implica que mentre duren les restriccions l’ajuda siga cancel·lada.