Catalá obvia una sentència, l’Advocacia de l’Estat i els experts i afirma que els informes avalen l’ampliació del port de València

La nova alcaldessa de València, María José Catalá, va defensar dilluns l’ampliació del port de València amb un discurs basat en mitges veritats, inexactituds i omissions de dades i informes imprescindibles per a entendre per què milers de persones es van manifestar divendres passat contra el projecte.

En una trobada organitzada per la Cadena SER i El País, Catalá va defensar que no es pot dubtar del projecte de l’ampliació del port de València, perquè està “avalat” per tècnics del ministeri i de Ports de l’Estat, cosa que no és del tot certa. La principal discussió sobre la viabilitat de l’ampliació del port de València gira al voltant de la validesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 per al nou projecte, que s’ha modificat de manera substancial respecte del que va ser avaluat.

En aquest punt, hi ha diversos informes i pronunciaments que posen en qüestió la DIA de fa 16 anys esmentada i que Catalá no va esmentar en la seua defensa de la nova infraestructura.

La més important és la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que suspén cautelarment la condició d’òrgan substantiu de l’Autoritat Portuària de València (APV), impedint que siga aquesta entitat la que decidisca si és cal fer una altra DIA que avalue els canvis que s’han implementat en el projecte, així com la regressió que ja han experimentat les platges del sud a conseqüència de la construcció del dic nord. Recentment, el TSJ va desestimar el recurs plantejat pel Govern i va mantindre la suspensió cautelar que passa a Ports de l’Estat la condició d’òrgan substantiu.

Una altra resolució important que desmenteix les afirmacions de Catalá és la de l’Advocacia de l’Estat. Tal com va informar elDiario.es, en el seu informe queda patent que cap institució consultada ha donat el seu aval a a la validesa de la DIA de l’any 2007 per al projecte modificat de l’ampliació del port de València. Així doncs, adverteix que Ports de l’Estat va publicar en el seu moment un document que descartava que la DIA estiguera caducada, però posava en relleu que no s’ha pronunciat sobre si els canvis introduïts en el projecte requereixen una altra avaluació ambiental.

D’aquesta manera, no és del tot certa l’afirmació de Catalá que el projecte s’ha quedat paralitzat en el Consell de Ministres “per qüestions polítiques”, ja que hi ha dubtes legals fundats sobre la validesa de la DIA del 2007 per al nou projecte.

“No podem caure en l’error d’intentar confrontar sostenibilitat amb progrés”, va afirmar Catalá. No obstant això, un dictamen de la comissió científica de l’Albufera signat per sis catedràtics, doctors i experts constata que “el port és la causa principal dels problemes d’erosió de la restinga” i que requereix “una avaluació rigorosa”.

El dictamen esmentat sobre el possible impacte que tindria la futura ampliació del port de València sobre les platges situades dins del Parc Natural està signat per Josep E. Pardo (catedràtic de la Politècnica), Pablo Vera (doctor en biodiversitat), José Serra (catedràtic de la Politècnica), Eulàlia Sanjaume (doctora per la Universitat de València), Francesc La Roca (doctor per la Universitat de València) i Ernest García (professor emèrit de la Universitat de València).

Entenen els signants del dictamen que “els promotors de l’actuació haurien de presentar un estudi que mostre i avalue els efectes sobre el règim d’onades d’aquestes extraccions subaquàtiques per assegurar que no es modificarà substancialment la direccionalitat de les onades i, per tant, el transport natural de sediments a les platges” i afigen que “els impactes sobre la biodiversitat causats per l’augment del trànsit no han sigut considerats per declaracions d’impacte anteriors; aquests impactes, en compliment de la legislació ambiental vigent, requereixen una avaluació rigorosa”.

Accés nord

Sobre l’accés nord al port, Catalá va assegurar que coincideix amb altres partits que la millor solució seria la ferroviària, “però cal ser conscients que passa per una inversió del Govern d’Espanya en aquesta ciutat que, de moment, no s’ha fet”, va afegir, en referència al soterrament de les vies de la Serradora, les obres del Corredor Mediterrani o el túnel passant.

“Faré els viatges que calga a Madrid o on faça falta perquè aquesta ciutat tinga una persona lluitant cada dia perquè això es faça”, va afirmar Catalá, prioritzant l’Ajuntament davant de les sigles del seu partit.

“No em trobaré un problema en la Generalitat, quan ha vingut Feijóo hem intentat que públicament es comprometera i tinc clar que no és de les persones a qui els agrade incomplir el que prometen, estarà bolcat amb el que passe en aquesta ciutat”, va dir l’alcaldessa.