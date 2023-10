Gandia serà la seu d'un nou centre de l'Institut Espanyol d'Oceanografia

La ministra de Ciència i Innovació en funcions, Diana Morant, ha anunciat aquest dijous la creació a Gandia d'un nou centre de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO-CSIC), que aprofitarà els 13 anys de trajectòria de la Unitat Mixta en Tecnologia per a Estudis Marins entre l'Institut Espanyol d'Oceanografia i la Universitat Politècnica de València (UPV), que ha desenvolupat el seu treball a Gandia i és la més antiga de l'IEO-CSIC a Espanya.

Morant així ho ha destacat durant la seua visita a la UTEM, on ha recordat que actualment hi ha 9 centres de l'IEO a tot Espanya, que treballen en xarxa i el primer en la Comunitat Valenciana.

“Es fa una millor ciència des de tots els territoris i des de totes les realitats. A Gandia ja hi havia una realitat investigadora, que hui dotem de millors recursos amb aquest edifici que construirem”, ha afirmat la ministra en funcions.

També ha avançat que el nou centre de l'IEO-CSIC tindrà un cost estimat de 16 milions d'euros i comportarà la incorporació de 50 noves persones entre personal investigador, tècnic i administratiu.

Per a això, el Ministeri de Ciència i Innovació sol·licitarà formalment a l'autoritat portuària de València, així com a Ports de l'Estat, la cessió d'un terreny per a la construcció d'aquest centre, igual que s'ha fet amb l'IEO a Mallorca o a Màlaga. Està previst que la construcció del centre comence en 2024, si la cessió del terreny s'agilitza, i que estiga en funcionament en 2025.

A més, la ministra en funcions ha remarcat la gran labor que realitza l'IEO-CSIC per a reforçar l'assessorament científic al sector pesquer enfront de reptes com els efectes derivats del canvi climàtic. “La ciència és la gran aliada de sectors productius com la pesca”, ha subratllat.

Morant ha estat acompanyada en la visita de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; la delegada del Govern, Pilar Bernabé; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; el director del Campus Gandia de la UPV, Jesus Alba; i el director de l'IEO-CSIC, Javier Ruiz; entre altres autoritats.