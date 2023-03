Compromís i Unides Podem mediten el seu vot a la proposta abolicionista del PSPV sobre la prostitució que té Igualtat en contra

A dos dies d’iniciar-se el debat parlamentari, els socis del PSPV en les Corts Valencianes no tenen clar el sentit del vot en les dues propostes legislatives per a sancionar la prostitució. Compromís i Unides Podem mediten la seua posició davant les dues proposicions de llei que han plantejat els socialistes, que modifiquen la llei de carreteres i d’espectacles públics per multar als clients i els locals en què s’exercisca l’activitat, que consideren una forma de violència de gènere.

Els grups parlamentaris es mostren contraris al procediment de lectura única, que no permet esmenes ni participació pública en la modificació legislativa. Prefereixen obrir el debat en les Corts Valencianes sobre les fórmules, comptar amb els col·lectius feministes i obrir-lo a la participació ciutadana. A més, alguns parlamentaris consideren aquestes mesures punitivistes i creuen que poden portar les dones que exerceixen la prostitució al carrer, una de les maneres de més vulnerabilitat, o a les que són víctimes d’explotació sexual, a espais clandestins, agreujant la seua situació. A més, insisteixen en la necessitat de mesures paral·leles que incidisquen sobre la renda i la situació administrativa de les dones migrants en situació de prostitució.

Els dubtes dels grups parlamentaris coincideixen amb les de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la titular de la qual, Aitana Mas, va defensar fa setmanes que una postura de “llei seca” no resol el problema de l’explotació sexual. “Crec que una llei seca per a la prostitució només servirà per a amagar un problema amb components socials complexos i tractar-lo de manera punitiva”, va apuntar en roda de premsa la també vicepresidenta i portaveu del Consell, que va advocar per “no legislar fets concrets que estan allunyats de la realitat” en primer lloc i per “procurar que la norma no perjudique la part més vulnerable”, les dones prostituïdes.

El seu departament ha encarregat un informe a un grup d’expertes de la Universitat Autònoma de Barcelona, integrants del Grup d’investigació Antígona, sobre drets i societat amb perspectiva de gènere, que apunta que les propostes del PSPV “aposten per un model abolicionista prohibicionista d’abordatge de la prostitució sense plantejar mesures de tipus social que oferisquen alternatives ocupacionals a les persones que obtenen els seus ingressos del treball sexual”. L’informe indica que “les sancions poden resultar desproporcionades pel fet d’equiparar la prostitució amb la realització d’activitats delictives en la gravetat de la sanció” i que els procediments d’urgència que preveu la norma “poden donar lloc a pràctiques arbitràries que causen mal difícil de reparar”. Així doncs, incidint en la vulnerabilitat de les persones en situació de prostitució, la major part dones, desaconsella les mesures.