Una cooperativa que gestiona centres de menors arrossega 9 mesos d’impagament de la Generalitat Valenciana

Les treballadores de la cooperativa Castell, que gestiona tres centres de menors a la Comunitat Valenciana, denuncien que estan en una situació insostenible. L’empresa arrossega nou mesos d’impagaments de la Conselleria de Polítiques Socials, encara que, asseguren, el problema és crònic.

Les empleades del centre de Mislata, que treballen amb menors tutelats per l’Administració, ja fa dos mesos que no cobren, i presumiblement tampoc tinguen la nòmina del mes de febrer completa. Segons apunten, la Generalitat reconeix la fallada i addueix que es tracta d’un problema administratiu que està en vies de resolució. “Això trastoca l’economia familiar de qualsevol”, conta Amelia, una de les empleades, a aquest diari.

La precarietat és una constant en el sector de l’acolliment, encara que en el cas de la cooperativa s’agreuja. Són una agrupació de treballadors socials que només tenen com a ocupador la Generalitat, mentre que altres centres, molts dels quals d’entitats religioses, tenen altres vies de finançament. En el seu cas, comenten les treballadores, han hagut d’acudir a bancs per a resoldre els problemes de liquiditat en els últims 20 anys, i ara es troben amb el rebuig al crèdit.

La cooperativa té unes 50 treballadores, a càrrec d’uns 45 menors que estan sota tutela de la Generalitat Valenciana. En conversa amb elDiario.es, insisteixen que és un sector molt desatés i que els menors presenten condicions molt vulnerables i complexes. En els centres conviuen joves els pares dels quals estan a la presó, tenen problemes de salut mental o addiccions, menors que han sigut abandonats o que han patit abusos. Per això, recalquen, es fa imprescindible que estiguen en un entorn segur i amb unes condicions que els donen suport. Necessiten, per exemple, cobrir despeses mèdiques bàsiques (ulleres, dentista) i qüestions pròpies de l’adolescència. La situació, la falta de pagaments, és de “maltractament institucional”: “L’obligació de l’Estat és protegir els menors. L’Administració crea el mecanisme, però no el gestiona bé”, denuncia Amelia.

Les treballadores es van manifestar el setembre passat davant del Palau de la Generalitat per a reclamar els pagaments, però encara no s’ha resolt el problema, que és heretat. Estan ja dos anys sense contracte amb l’Administració, amb la licitació encara pendent de fer, per la qual cosa els pagaments es fan a través dels anomenats expedients d’enriquiment injust. L’última licitació, expliquen, es va tirar arrere per defectes de forma.

És un dèficit de model, expliquen a elDiario.es les treballadores, que reconeixen que els decrets, els canvis en les ràtios i les lleis recents han sigut beneficioses, però creuen que la gestió dels recursos continua sent deficient. A conseqüència dels impagaments, les treballadores juntament amb altres empleades del sector dels serveis socials es manifestaran el pròxim 20 de febrer, en una protesta convocada per Comissions Obreres i la UGT.