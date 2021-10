El Govern valencià negocia ‘in extremis’ els pressupostos de la recuperació

Ja és tradició en l’executiu de coalició del Govern del Pacte del Botànic apurar fins al final els terminis de negociació dels pressupostos. Exercici rere exercici, el conseller d’Hisenda i el president de les Corts Valencianes aplaudeixen que s’aproven “dins del termini i en la forma escaient “, és a dir: que es presenten abans de la mitjanit del 31 d’octubre i s’aproven abans de Nadal, per entrar en vigor l’1 de gener. I exercici rere exercici, les negociacions van bé. Fins que deixen d’anar.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anticipava dimecres en la sessió de control de les Corts Valencianes que la deliberació està sent enrevessada. Sempre es dona una “situació complexa a l’hora d’elaborar pressupostos”, ha respost a la portaveu d’Unides Podem, Pilar Lima, un soci de govern que ha començat a adquirir un caràcter més bel·ligerant davant de la contemporització que va caracteritzar la seua primera etapa botànica.

En un missatge evident als seus socis de Govern, el dirigent socialista ha indicat que els comptes públics, dels quals no se sap cap dada fins hui, inclouran més de 16.000 milions d’euros per a les àrees de Sanitat, Educació, Igualtat, Habitatge i Ocupació. “O algun més”, ironitzen els altres socis, que creuen que el president s’arrisca a l’hora de donar unes xifres que no estan tancades en la negociació més discreta fins hui.

Ni els membres de la taula política que per primera vegada dissenya els pressupostos, ni els interlocutors de les forces polítiques han avançat cap qüestió sobre la negociació, més enllà que “estan quadrant-se els ingressos amb les despeses”, que és, bàsicament, allò en què consisteix fer un pressupost. I el conflicte rau en la pròpia idiosincràsia dels pressupostos: repartir els fons per departaments i partides.

La taula, creada per petició dels vicepresidents Mónica Oltra i Héctor Illueca, de Compromís i Unides Podem, s’ha reunit pràcticament diàriament des de fa un mes, fins que dilluns va quedar encallada. Les raons adduïdes són que no va arribar en el moment el document d’Hisenda amb els últims ajustos d’ingressos acordats i això ha provocat un dia de retard en el procés de decisió.

Durant dimecres els sis representants dels partits i la directora general de Pressupostos, Eva Martínez, que exerceix de relatora i interlocutora amb Hisenda, estan pràcticament confinats, apurant el termini legal per a presentar l’avantprojecte. La cosa més habitual en aquest procés és que el ple del Consell, que se celebra cada divendres, aprove l’avantprojecte i se’n faça el lliurament a les Corts Valencianes. Segons la norma, el termini dicta que pot fer-se el lliurament abans de la mitjanit del 31 d’octubre, que enguany coincideix amb diumenge. Fonts socialistes ja han deixat caure la possibilitat d’estirar el termini fins al màxim legal, amb un ple extraordinari la vespra Tots Sants, per a continuar la discussió fins que tots els departaments facen els ajustos necessaris. Totes les conselleries s’han compromés a rebaixar els seus plantejaments inicials, informen fonts sabedores de la negociació.

Altres fonts recalquen que en aquests comptes hi ha menys fons provinents del Govern central amb comparació als anteriors, ja que no hi ha una partida extraordinària per a fer front a la Covid, i conviden les conselleries a reduir les seues expectatives de despesa. Els departaments al·ludits exigeixen que es reclamen més fons a l’Estat i la cerca d’altres vies de finançament, atés que els fons europeus van dirigits a partides concretes. Així doncs, reclamen poder executar les polítiques públiques previstes en el full de ruta de l’Acord del Botànic que no depenen de Brussel·les, encara que alliberen fons d’altres programes.

Els negociadors insisteixen que es tracta d’una faena tècnica i que no hi ha discussió sobre el fons de les polítiques. “El criteri de fins on es pot arribar l’estableix la comissió política i no Hisenda. S’escuraran terminis, com no pot ser d’una altra manera, atesa la complexitat, però no hi ha un debat de fons sobre els criteris”, apunten.

La comissió té la vesprada i nit de dimecres per a tancar un acord si la meta és presentar els comptes divendres, atés que els tècnics d’Hisenda necessiten almenys una jornada laboral per traslladar l’acord al programa informàtic. “Treballen a destall”, indiquen fonts pròximes. En cas contrari, s’habilitarà el ple extraordinari diumenge. El misteri es revelarà divendres amb la presència –o l’absència– del conseller d’Hisenda en la roda de premsa posterior al ple del Consell al costat de la vicepresidenta Mónica Oltra. Del PowerPoint dependrà que els treballadors d’Hisenda i de les Corts Valencianes tinguen un dia festiu.