KPMG demana al seu soci i regidor de València que “s’abstinga d’intervindre en qualsevol tema que plantege conflicte d’interessos”

“Els estàndards ètics de KPMG obliguen que José Marí Olano s’abstinga d’intervindre en qualsevol tema que poguera plantejar algun conflicte d’interessos”. Així s’han pronunciat fonts oficials de la consultora a Espanya a preguntes d’elDiario.es sobre la situació del regidor de Grans Projectes que, com va avançar elDiario.es, té una dedicació parcial a les tasques municipals només del 25%, per la qual cosa el seu sou com a regidor és de 1.650 euros, i dedica la major part de la seua tasca professional a l’empresa esmentada, de la qual és soci a la Comunitat Valenciana.

Advocat de l’Estat i en el seu moment membre dels serveis jurídics de la Generalitat Valenciana, Olano va ser requerit per l’alcaldessa María José Catalá amb l’objectiu de desembossar els grans projectes embolicats en problemes jurídics, entre altres el futur de la Marina de València, l’ens gestor de la qual està en uns llimbs legals pel fet d’estar en un procés de dissolució congelat a l’espera que es cree un nou organisme, o la finalització del nou estadi del València CF, pendent d’un nou conveni urbanístic que garantisca la viabilitat del projecte.

I en aquest últim tema és en el que ha sorgit la polèmica sobre possibles conflictes d’interessos, ja que, segons informació recaptada per aquest diari, KPMG va assessorar el 2022 una filial de Thomson Medical, empresa de Peter Lim. Una situació que es repeteix amb altres empreses del magnat de Singapur, tal com ha anat informant Superdeporte.

Des de KPMG España han assegurat que no té res a veure la seua firma en l’Estat espanyol amb la dels altres 139 països en què estan presents, ja que són independents les unes de les altres, i han afegit que a Espanya no estan treballant ni per al València CF ni per a Peter Lim. Sobre la possibilitat que Olano s’aculla a una excedència davant la polèmica suscitada, han preferit no pronunciar-se.

El tema, no obstant això, continua generant dubtes polítics i dilluns la portaveu municipal del PSPV, Sandra Gómez, va exigir a l’alcaldessa de València, María José Catalá, el cessament d’Olano, en les negociacions amb Meriton per conflicte d’interessos i que pose al capdavant el regidor d’Urbanisme, Juan Giner. “Exigisc a la senyora Catalá que el cesse, perquè treballa i és assalariat d’una consultora que té en cartera Peter Lim i, per tant, hi ha un conflicte d’interessos”, ha assenyalat.

Gómez va advertir que, en “el cas que no aparte Olano de les negociacions, presentarà una moció al pròxim ple municipal” que, va afirmar, “tindrem bastants possibilitats de poder aprovar-la”.

“Ho torne a repetir, no té cap sentit i queda fora de tota normalitat democràtica que una persona, aprofitant-se del seu càrrec com a regidor d’aquest Ajuntament, facture a una consultora que, al seu torn, treballa i factura per a Meriton i Peter Lim”, va exposar. I va plantejar si Catalá “vol aprofitar la seua doble condició per a afavorir un acord que siga beneficiós per a Peter Lim o és que Peter Lim té en cartera KPMG per a aprofitar que el senyor Olano flexibilitze les condicions d’aquest conveni”.

Sandra Gómez va considerar “normal” que Olano “pense que pot compaginar l’activitat pública i la privada, perquè la mateixa Catalá ha estat exercint com a professora en la universitat pública que va privatitzar per davall del preu de mercat”. “Qui vulga treballar en la privada té la porta oberta per a guanyar diners en una empresa, però quan un defensa l’interés públic, ha de tindre les mans lliures”, va dir.

La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de València, Papi Robles, va anunciar que Compromís ha presentat la sol·licitud d’un ple extraordinari de l’Ajuntament de València per a esclarir els vincles del PP amb Peter Lim, i perquè María José Catalá i el seu regidor José Marí Olano donen totes les explicacions necessàries. Aquest ple se celebrarà en un termini màxim de 15 dies.

“Considerem que Catalá també té una responsabilitat en tot aquest assumpte, ja que és ella qui ha delegat les competències de la negociació amb el València CF en Marí Olano. Per això, considerem que ella ha de comparéixer i donar totes les explicacions necessàries també”, va assegurar Robles.