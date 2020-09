L’oficial de la Guàrdia Civil que va amenaçar l’alcaldessa de Paiporta de “partir-li les cames” al·lega que va utilitzar “argot futbolístic”

La fiscal Yolanda Domínguez, que va obrir d’ofici una investigació al comandant de la Guàrdia Civil que va ser gravat animant uns subordinats a “partir-li les cames” a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha decidit arxivar la causa. Domínguez considera que podria haver-hi un delicte lleu d’amenaces, però que estaria prescrit, perquè han passat més de dos anys des que van ocórrer els fets. El ministeri públic reflecteix en la seua proposta d’arxivament que ha de ser l’institut armat el que investigue si l’actuació de l’oficial Eduardo Aranda poguera ser constitutiva d’“algunes de les faltes previstes en el capítol I del títol II de la Llei orgànica 12/2007, de 22 d’octubre, del règim disciplinari de la Guàrdia Civil”.

El comandant Aranda, que en aquests moments fa tasques administratives en la caserna de Patraix, a València, a l’espera de destinació després de ser apartat per la publicació dels àudios, va al·legar davant la fiscal que els àudios havien sigut “tallats i descontextualitzats” i que l’expressió “partir-li les cames” va ser un “símil futbolístic” per “fer veure als seus subordinats la necessitat d’esforçar-se més per exercir millor les seues comeses”. Aranda va reconéixer la seua veu en els àudios i que les afirmacions les va fer davant altres comandaments, però que s’emmarquen en una “conversa més àmplia”, en què també va parlar d’“haver entrat a l’ajuntament i haver-li partit la cara”.

Per a l’arxivament de la causa, la fiscal argumenta que l’alcaldessa no va denunciar els fets en el seu moment “perquè no en tenia coneixement” i que tampoc va presentar denúncia. “Aquestes expressions no es van proferir en presència de la persona al·ludida ni es desprén que s’hagueren pronunciat amb la finalitat de fer-li-les arribar per algun mitjà per pertorbar la seua tranquil·litat i ànim”. Per això, considera que l’acte només es podria emmarcar com un delicte lleu d’amenaces que estaria prescrit per haver transcorregut més de dos anys.

La fiscal explica en el seu decret d’arxivament que el 30 de juliol de 2020 va incoar diligències d’investigació penal arran d’haver tingut coneixement dels enregistraments publicats per elDiario.es. El ministeri públic va remetre un informe a la companyia de València per interessar-se per les actuacions que haguera pres sobre aquest comportament. La resposta va ser que el 17 de juliol, el comandant Eduardo Aranda “havia deixat el comandament de la companyia de Paiporta, perquè se l’havia nomenat una comissió de servei a la prefectura de la comandància amb seu a València”, on està en aquests moments.

Posteriorment la fiscal va decidir cridar com a investigat Aranda i l’alcaldessa de Paiporta com a perjudicada. Després d’escoltar a tots dos, entén que la causa penal s’ha d’arxivar, perquè està prescrita i insta la Guàrdia Civil a seguir el procediment administratiu per a una possible sanció. De moment, l’oficial manté sou i faena.

Però els problemes del comandant Aranda no han sigut els únics que té pendents. El comandant de la Guàrdia Civil ja va ser suspés tres mesos el 2019 per vexacions contra l’alcaldessa de Paiporta en reunions privades amb altres comandaments i guàrdies. “Aquesta m’ha de llepar el nap”, va arribar a confirmar-se que va dir en la informació reservada que li van obrir arran d’aquestes afirmacions. La cautelar de tres mesos es va complir, però sense tancar-se l’expedient, on no es va prendre declaració a ningú i amb l’eixida de la instructora després de denunciar pressions, segons va publicar el periòdic Levante-EMV.

D’altra banda, els seus problemes disciplinaris dins de la Guàrdia Civil no paren de créixer, així com les denúncies dels seus subordinats. A més de la investigació en què està imputat per haver intentat suposadament impedir una investigació, en el Jutjat Togat Militar Central número 2, té oberta una altra causa. En la seua destinació anterior a Huelva també va ser denunciat pels seus subordinats per tracte degradant i abús d’autoritat.