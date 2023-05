Maria Josep Picó, una periodista especialitzada en medi ambient, relleva Joan Baldoví en el Congrés

Maria Josep Picó (Sagunt, 1973) és periodista especialitzada en divulgació científica, doctora en comunicació per la Universitat de València, investigadora i docent a la Universitat Jaume I de Castelló i, des de dijous, la representant de Compromís en el Congrés dels Diputats. L’experta en canvi climàtic, número dos en les llistes de la coalició, substitueix Joan Baldoví, que deixa l’escó per centrar-se en la campanya de Compromís com a candidat a la Presidència de la Generalitat Valenciana.

Picó forma part de la plantilla de professionals independents vinculats a les polítiques ambientals que Compromís ha anat incorporant al seu equip, fet que no li ha impedit mantindre un to crític amb algunes decisions. A punt de prendre possessió del càrrec, la representant de la coalició manifesta la seua responsabilitat amb els compromisos valencians en el Congrés, amb el focus posat en l’infrafinançament autonòmic i les polítiques de sostenibilitat. “El finançament i les inversions són fonamentals, sense això, totes les polítiques per a les persones són impossibles”, assenyala en conversa amb elDiario.es

Picó, que es mostra orgullosa i amb la responsabilitat de “portar la veu d’una dona periodista, feminista i ecologista al Congrés”, tractarà d’aconseguir “que aquests mesos siguen productius per a tothom. Tant per a mi com per a Compromís i per a la ciutadania valenciana”. Portarà a l’àmbit del Govern els temes que tenen a veure amb la sostenibilitat. La divulgadora ha estat treballant aquestes setmanes amb el grup parlamentari les qüestions bàsiques del seu funcionament i, com el seu predecessor, en línia amb els interessos de la coalició, fixarà la seua política en l’obtenció de recursos autonòmics. “Les xifres del finançament autonòmic són una vergonya. Un finançament tan injust com la que tenim, un model obsolet que no té en compte la realitat, afecta tot el nostre sistema de benestar i la competitivitat de l’economia”, apunta, i assenyala que això llastra les mesures per a afrontar la transició ecològica o la creació d’ocupació.

Amb tot, apunta que en els sis mesos que resten de legislatura: “Els temes de sostenibilitat seran una de les meues prioritats”. “Vull fer transversal aquest discurs”, indica, amb qüestions relacionades amb la sequera, l’aridesa de les terres o els recursos hídrics a la Comunitat Valenciana.

Picó és també la número dos de Compromís a l’Ajuntament de Sagunt, una faena que, assegura, compatibilitzarà sense problemes. La preocupa més la conciliació familiar: “Afrontar un repte públic i cuidar els meus fills, ser una inspiració a tindre un compromís amb la ciutadania. Per això és interessant fer un pas avant”. Sobre la combinació del perfil municipal amb el de diputada, advoca per “defensar la meua ciutat, el patrimoni, el Port de Sagunt... Tenim el gran repte d’assumir la gigafactoria de Volkswagen amb el mínim impacte i amb garanties de conservació del territori”.