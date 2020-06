Un policía de Castelló mata a tiros a un perro y detiene días después al hijo de la dueña que había denunciado al agente

El perro Marley, un mestizo de bóxer y labrador de 58 kilos y 10 años de edad, fue abatido a tiros por un agente de la Policía Local de Castelló la tarde del pasado 30 de mayo a pocos metros de distancia del domicilio de su dueña, Noelia Ferrer. Una semana después, el hijo de la propietaria del can ha sido detenido por el mismo agente que disparó en la playa. Sobre ambos casos las versiones difieren diametralmente.

La dueña defiende que Marley y otro de sus perros salieron de la vivienda al quedar una puerta de acceso entreabierta y que el agente "podía haber disparado un tiro al aire para que se asustara y los perros habrían entrado para dentro de la casa a refugiarse, pero le disparó tres veces", según declaró en una entrevista en InfoMascota. La mujer lamenta que el policía no mostrara arrepentimiento y denunció los hechos "por lo penal".

Un portavoz de la Policía Local de Castelló, consultado por este diario, sostiene que la patrulla, que había sido requerida para otro servicio, localizó a dos perros "sueltos" y de raza "potencialmente peligrosa". Cuando los agentes preguntaron a los vecinos por la procedencia de los animales, los perros "empiezan a gruñir y a ponerse agresivos". Marley "intenta morder a los agentes" y es abatido mientras el otro huye.

Dos vecinos, según la versión de la Policía Local, aseguraron que los animales habían intentado atacarles y que no era la primera vez que sucedía. Noelia Ferrer, por su parte, afirma que su perro "jamás ha tenido ningún problema de comportamiento".

Los dueños de Marley defienden que el agente efectuó tres disparos con su arma reglamentaria aunque en las diligencias informativas que hizo el agente para justificar el uso de fuego real no se detalla ese dato. El perro no estaba catalogado como peligroso pero, "por su morfología", según la policía, el agente "no tenía otro recurso en su defensa personal que usar su arma de fuego".

El asunto no quedó ahí. La tarde del pasado 6 de junio, una patrulla de la Policía Local acudió a un local de restauración de la playa de Castelló por un supuesto exceso de aforo. Durante esta intervención, según la Policía Local, el hijo de la dueña de Marley increpó a uno de los agentes, autor de los disparos que acabaron con la vida del animal.

El joven, según el portavoz de la Policía Local, lanzó "insultos y amenazas, incluso de muerte" contra el agente. "Cuando se procede a informarle de que queda detenido, empieza a oponer resistencia y es cuando se producen los altercados", apostilla. El abogado del joven defiende, en declaraciones a este diario, que no hubo en ningún momento actitud hostil o provocaciones hacia el agente.

En la escena, grabada por bañistas desde varios planos y subida a las redes sociales, se ve a cuatro policías reduciendo al hombre en la arena de la playa mientras otros agentes perimetran la zona. En los videos varios testigos increpan a la policía y tildan la actuación de "injusticia". El joven, con bañador verde, es finalmente reducido y esposado y queda detenido por desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad. A las pocas horas quedó en libertad con cargos.

La madre del joven cree que "es un acoso y derribo por la demanda" que interpuso contra el agente por la muerte del perro. Las imágenes han corrido como la pólvora en las redes sociales (varios usuarios afirmaban erróneamente que el perro Marley fue abatido en la playa durante la intervención policial).

El letrado del detenido anuncia actuaciones legales contra el agente por abuso de autoridad. "Es una actuación desproporcionada y en los videos se ve que es un abuso de autoridad bastante vergonzoso", afirma el abogado, quien anuncia que la familia del joven solicitará la apertura de un expediente informativo o disciplinario contra el agente de la Policía Local de Castelló.