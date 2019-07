El nuevo Gobierno valenciano tendrá 35 altos cargos más y aumentará un 57% el número de asesores

Ya se conoce la estructura del nuevo Gobierno valenciano, surgido del segundo acuerdo del Botànic rubricado por PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV (Podemos y Esquerra Unida). Tal y como ha dado a conocer la vicepresidenta valenciana, el nuevo Consell tripartito -o cuatripartito-, que cuenta con doce conselleries (dos más que la pasada legislatura que ocupan un conseller de Podem, Rubén Martínez Dalmau, y una consellera de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo), tendrá 31 secretarías autonómicas y 84 direcciones generales, además de un tope de 116 asesores.

Esto supone un notable incremento de altos cargos y asesores con respecto a la pasada legislatura. El nuevo Ejecutivo de Ximo Puig, Mónica Oltra y Martínez Dalmau cuenta con nueve secretarías autonómicas más que el primer Consell del Botànic, que tuvo 22 (dieciocho como tal a las que había que sumar la Agencia de Seguridad y Respuesta de Emergencias, la Abogacía General de la Generalitat, la Intervención General y el Instituto Valenciano de Finanzas), y 26 direcciones generales más. En total, habrá 115 altos cargos en la presente legislatura, lo que supone un incremento del 44% con respecto a la pasada legislatura, cuando hubo 80.

Por lo que respecta al personal eventual -los conocidos asesores-, en esta ocasión sumarán un máximo de 116, cuando el pasado mandato el tope fue de 74. Esto se traduce en un aumento de 42 nuevos contratos (un 57% más).

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha justificado tales cifras asegurando que es el personal "necesario para desarrollar los objetivos planteados en el Botàtic 2. La portavoz del Consell ha defendido la "transparencia" en los nombramientos y en las contrataciones y ha insistido en que son muchos menos altos cargos y asesores que los que había con el PP de Alberto Fabra: "En 2011 eran 125 más los ocultos, 169 en total, 146 en 2012, 143 en 2013... Ha desaparecido ese personal oculto y también aquellos que estaban contratados por empresas públicas pero que no trabajaban allí, sino para un conseller o un alto cargo", los conocidos como 'zombis'. "Tenemos un número claro y transparente que todo el mundo sabe a qué se dedica", ha reseñado Oltra.

La vicepresidenta valenciana, que no ha sabido valorar el coste total de toda la estructura del Consell para las arcas públicas, ha insistido en que este incremento en el número de altos cargos y personal eventual no se ha hecho "para contentar" a los partidos que conforman el Gobierno valenciano. "De ser así, todas las conselleries tendrían el mismo personal y no es así, sino que cada departamento se ajusta a sus necesidades", ha sostenido Oltra, que ha puesto como ejemplo Igualdad y Políticas Inclusivas: "Hemos adaptado la estructura a la ley de 2019, porque hasta ahora estaba diseñada según la de 1997".

También ha sido tajante al asegurar que los nombramientos de los directores generales los realiza el Consell a propuesta del conseller responsable del área y no los partidos.

Estructura

Presidencia de la Generalitat es el área con más peso, con cinco secretarías autonómicas, además de la Abogacía de la Generalitat y doce direcciones generales; la Vicepresidencia primera tiene cuatro secretarías y doce direcciones generales; la vicepresidencia segunda dos secretarías autonómicas y cinco direcciones generales. En cuanto a las conselleries, todas tendrán dos secretarías autonómicas excepto Hacienda, que tendrá tres secretarías autonómicas y siete direcciones generales.

En cuanto al resto de departamentos, Justicia tendrá cuatro direcciones generales, Educación nueve, Sanidad siete, Economía seis, Transición Ecológica nueve, Política Territorial cuatro, Innovación cinco y Calidad Democrática otras cuatro.