Jorge Rodríguez arrasa en Ontinyent pese a su investigación y consigue el diputado provincial

El órdago lanzado por Jorge Rodríguez al PSPV le ha salido abrumadoramente triunfador. El desafío que hizo el alcalde de Ontinyent promoviendo su propia candidatura independiente en la ciudad tras mostrarle el partido la puerta de salida por su imputación en el caso Alquería le ha valido una nueva mayoría absoluta aplastante, mejorando con tres concejales más los resultados que consiguió en 2015 que ya fueron históricos, pero además a supuesto barrer del ayuntamiento al PSPV.

El resultado ha sido abrumador: 17 concejales La Vall ens Uneix, 2 Compromís y 2 PP. Por el camino Jorge Rodríguez no solo se ha llevado por delante al PSPV, sino también los únicos concejales que tenían Ciudadanos y EUPV, y robando un edil también al PP.

Pero la revolución de votos se entiende además en un contexto de bajada de la participación. El partido de Jorge Rodríguez ha crecido levemente en votos con más de un centenar más de votos (12.223 en total), mientras la participación ha bajado en tres puntos. Los otros dos partidos que han tenido representación en el pleno con 2 cada uno, Compromís y PP, han empatado a votos (2.032).

El PSPV se ha hundido hasta quedarse como penúltima fuerza, solo superando a Unides Podem, y por detrás de Ciudadanos. Los socialistas se han quedado con 736 votos, un 3,95% del total en una ciudad donde el PSPV ha gobernado durante la mayoría de las legislaturas.

Diputado provincial

Otro objetivo secundario que ha conseguido La Vall ens Uneix es el diputado provincial por el partido de Ontinyent, ya que con los 12.653 votos conseguidos entre los 6 municipios en los que se ha presentado se ha impuesto a PSPV, Compromís y PP.

No obstante este diputado (que no es seguro que sea el propio Jorge Rodríguez) no será decisivo en la confección del gobierno de la Diputación de València, donde PSPV con 13 y Compromís con 5 tendrá una mayoría sobrada para mantener un ejecutivo progresista.

Cabe destacar también que, aunque concentrados en estos seis municipios, La Vall Ens Uneix se ha alzado como sexta fuerza política de la provincia de València, por detrás de Vox y por delante de EUPV. Sus votos, además de la alcaldía de Ontinyent, también le servirán para gobernar con mayoría absoluta en el Palomar y Bufali, donde han crecido en apoyos respecto a la legislatura anterior cuando sus candidatos se presentaron en listas socialistas.