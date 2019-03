Una afiliada del PP afín a Rajoy se "cuela" en la lista del PSOE de Orihuela

El PSOE de Orihuela presentaba este sábado su lista electoral municipal en la cual como número 5 aparece Alicia Álvarez Marcos, militante del PP en activo. Así lo ha adelantado el periódico Información que apunta que la candidatura socialista encabezada por Carolina Gracia, habría colocado a una colaboradora del actual alcalde Emilio Bascuñana en las pasadas elecciones de 2015 en puestos de salida para el Ayuntamiento.

Según el mismo periódico, la candidata del PSOE, Carolina Gracia se mostró muy sorprendida tras conocer la noticia y afirmó no saber nada. Posteriormente, Gracia afirmó que Álvarez le había manifestado que "no había pagado nunca ni nada, que en el censo para las elecciones a la presidencia del PP no aparecía y que nunca tuvo la seguridad de que estaba en el PP".

Alicia Álvarez es una persona activa en las redes sociales, donde habitualmente aborda su actividad política, pero en su perfil de Facebook se ha borrado todo el contenido anterior a septiembre de 2015 y la única foto de carácter político que conserva es una de octubre de 2018 con el ex lehendakari socialista Patxi López. El resto ya no aparece, tampoco una en la que posa junto al expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy.

En su último post en esta red social, Álvarez señala que su "único objetivo es trabajar por y para Orihuela" y agradece la oportunidad que le han brindado los socialistas: "Gracias a la agrupación local PSPV-PSOE y sobre todo a Carolina Gracia por confiar en mí".

La candidata socialista ha anunciado para este lunes la convocaría de una ejecutiva extraordinaria para valorar la situación de Álvarez.