El nuevo consejero de Ciencia, Universidad e Innovación de Pradales: “Pienso ejercer la libertad de equivocarme”

El nuevo consejero de Ciencia, Universidad e Innovación del Gobierno de Imanol Pradales, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha publicado este domingo en su blog una entrada a modo de carta de presentación en la que asegura que ejercerá su “libertad” de equivocarse al frente de un departamento que es de nueva creación. Destaca que en su experiencia previa a este cargo se ha desempeñado a caballo entre la investigación, la docencia y la difusión, por un lado, y la gestión por el otro. “No podía decir que no [a la propuesta de Pradales]”, admite un consejero que llega al gabinete como independiente -previa autorización del Euzkadi Buru Batzar- pero que no oculta su “cercanía, desde hace décadas, al proyecto político del PNV”.

Pérez Iglesias, que fue rector de la UPV/EHU entre 2004 y 2008, asegura en la misiva que conocía a Imanol Pradales desde “hace algunos años” y que acepta el encargo por ser el de Ciencia, Universidad e Innovación el único departamento que podría resultarle de interés. “Ser el primer consejero de ese departamento y contar con esa oportunidad es un honor (con su correspondiente responsabilidad) imposible de infravalorar”, dice. Y asume el cargo como un “honor”: “De no haber aceptado la propuesta de Imanol Pradales, me habría arrepentido y lo hubiera lamentado durante lo que me quede de vida”.

Aprovecha el nuevo consejero para destacar la labor que otros consejeros, como Pedro Miguel Etxenike y Jokin Bildarratz, han hecho antes que él. Considera que su trabajo ha permitido que Euskadi dé el salto desde un “desierto casi total en I+D+i” hasta ser la comunidad autónoma que más recursos dedicada, según sus palabras, a la investigación y el desarrollo. “Nuestra comunidad ha alcanzado un nivel muy bueno —tanto en investigación como en universidad e innovación—, pero no podemos conformarnos, hemos de dar un salto cualitativo, hemos de mirar a la vanguardia y tratar de estar en ella”, se propone. “Desde los hombros de quienes me antecedieron, debo intentar ver más lejos”, abunda.

Se intercalan en la epístola, de una docena de párrafos, paráfrasis de Bernard Chartres e Isaac Newton, así como alusiones al filósofo Alasdair MacIntyre y a la Guerra de las Galaxias. “May the Force be with us”, dice al final, justo después de admitir que ve la política como una actividad “difícil”. “Me he sentido preocupado. Porque el ejercicio de la política es difícil y, a menudo, ingrato. Es fácil errar. Y tampoco se puede pretender satisfacer a todo el mundo. Pero nada de esto evitará que ponga todo mi conocimiento y empeño en cumplir con lo que me he propuesto”, apostilla en la misiva.

En la respuesta a un comentario con loas hacia su gestión como rector, Pérez Iglesias abunda en esa idea: “No se pueden satisfacer expectativas tan altas y seguramente contrapuestas en algunos casos; no es posible, y menos aún en un terreno en el que hay que hacer equilibrios, a veces optar por lo menos malo y sufrir como el funambulista al que, para evitar la caída de un plato, tiene que dejar que se le rompan tres”. Promete que aportará su “conocimiento, dedicación y experiencia” y que se lanzará a “hacer cosas arriesgadas”.