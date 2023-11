El colegio de lujo sin licencia en Chamberí se niega a cumplir la orden de cierre y espera que Almeida lo regularice

En la entrada de Brewster Madrid todo parece indicar que se trata de una mañana habitual en este colegio de lujo. Niñas y niños van llegando a cuentagotas, se despiden de sus padres o sus cuidadoras y reciben el saludo amable de profesores y responsables del centro. Pero no se trata de un viernes más en lo que fue en otro tiempo el Instituto Homeopático de Chamberí. Es el día posterior al fin del plazo de un mes concedido por el Ayuntamiento de Madrid, hasta el 16 de noviembre, para que cesara sus clases y restituyera la situación previa del edificio por carecer de licencia para funcionar como colegio. La normalidad contraviene pues este requerimiento, pero Brewster sostiene que van a continuar con su actividad a la espera de que la situación se regularice.

Mientras los últimos alumnos llegan a las aulas el vicepresidente ejecutivo de Brewster Academy International, Ricardo Carreño, atiende las preguntas de Somos Chamberí: “Llevamos un año y medio tratando de regularizar el inmueble con todos los requisitos legales. La parte más difícil del procedimiento es la aprobación del plan especial, debido a que es necesario un dictamen de la Comisión de Patrimonio y a que existe un periodo de alegaciones públicas”.

Carreño justifica la apertura el pasado septiembre, todavía sin el permiso y a través de una declaración responsable que no basta para ejecutar obras de calado en un Bien de Interés Cultural (BIC), debido a que contaban con “la cobertura del plan especial en tramitación” y “la autorización de la Comunidad de Madrid, desde la cual ya han llevado a cabo las inspecciones oportunas”. “El Ayuntamiento nos ha comunicado que la declaración responsable no era la figura urbanística adecuada para solicitar la licencia de actividades y estamos subsanando ese defecto de forma”, reconoce.

La mayoría de progenitores opta por no hacer declaraciones sobre la situación. Algunos tienen prisa, otros no hablan castellano (es un centro de marcado perfil internacional donde las clases se imparten en inglés) e incluso hay quien muestra visiblemente su rechazo a la prensa. Un padre que sí se detiene a atender las preguntas de este medio explica que están al tanto de la disyuntiva, al menos hasta cierto punto: “El colegio nos ha estado informando a través de varios correos, aunque no tengo todos los datos”. Cree que Brewster “está haciendo algo bueno” porque hasta su llegada “este era un lugar cerrado”, mientras que “ahora tiene vida”. Sobre un posible cierre, dice que “en ese caso la escuela tendrá que hacer algo para reubicar a nuestros hijos”.

“Desde el centro nos han tenido al corriente de lo que pasaba. No nos han dado ninguna alternativa porque ni estamos preocupados ni nos vamos a ir a ninguna parte, estamos encantados con la educación que dan aquí”, asegura otra pareja a este diario después de dejar a su hija. Visiblemente molestos con el posible cierre, que tachan de “vergonzoso”, afirman no entender “por qué se le hace esto al mejor colegio de España”.

Un cierre que pone de acuerdo al PP y la oposición

La Agencia de Actividades municipal (dependiente del área de Urbanismo) emitió la orden para esta clausura después de comprobar que el colegio había empezado las clases sin estar aprobado el plan especial que solicitó. Un trámite imprescindible para adaptar el antiguo Hospitalillo de Chamberí en la calle Eloy Gonzalo, sobre el que se asienta. En lugar de ello, presentó una declaración responsable, procedimiento insuficiente dada la condición de BIC del inmueble.

“No se puede validar que un colegio o cualquier otro negocio opere fuera de la legalidad”, explicó este jueves el portavoz del PP en el pleno de Chamberí, durante el debate de una proposición del PSOE para instar al cierre inmediato de la escuela. Los populares votaron a favor de dicho punto, que salió adelanto con el apoyo también de socialistas y Más Madrid.

Estamos funcionando dentro de la normalidad que requiere saber que tenemos que hacer una regularización de la adaptación urbanística de un Bien de Interés Cultural

El concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, informó de que las obras ejecutadas no contaron con el informe preceptivo de la Comisión de Patrimonio para proteger los bienes protegidos de su exterior y su interior, y apuntó a que las obras ejecutadas se han saltado la legalidad vigente. El pasado 15 de noviembre quedó establecido el precinto de la actividad. Así, la clausura física definitiva “va a ser fijada en los próximos días”. No obstante, matizó que se ha dado algo de margen “porque hay muchos alumnos afectados y hay que buscarles otros colegios”.

Sin embargo, pese a la beligerancia del edil, este cierre podría acabar por no materializarse y así lo esperan desde Brewster Madrid. El Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida llevará a la Comisión de Urbanismo del lunes 20 de noviembre una propuesta para “aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública, el Plan Especial para el edificio situado en la calle de Eloy Gonzalo, números 3 y 5”. Una aprobación que podría ser ratificada en el Pleno Municipal de este mismo mes, fijado el próximo día 28.

“Problema resuelto al 95%”

Carreño confía en que la Comisión de Urbanismo avale el plan especial el próximo lunes. El directivo de Brewster ha respondido asimismo a las afirmaciones del portavoz socialista en el pleno de Chamberí, José Ignacio Prieto, quien recordó que en el centro escolar “no hay un plan de prevención de incendios aprobado por el Ayuntamiento de Madrid”. Carreño indica que en su proyecto presentado para la obtención de la licencia estos planes de emergencia están recogidos, aunque admite que al no haberse concedido ese permiso el protocolo de evacuación tampoco cuenta de momento con la aprobación municipal.

“Estamos funcionando dentro de la normalidad que requiere saber que tenemos que hacer una regularización de la adaptación urbanística de un BIC”, concluye, pese a que dicha regularización pendiente es precisamente el motivo por el que se emite la orden de cierre. El directivo de Brewster cree que se ha producido “un sobredimensionamiento de un problema resuelto al 95% y que existe por la parálisis de la administración”, circunstancia que “estrangula un negocio que trae valor a la comunidad, con 56 nuevos puestos de trabajo y 150 alumnos”.

Brewster ha alquilado el edificio del hospital y el contiguo palacete del Marqués de los Salado durante al menos 30 años para desarrollar un proyecto educativo de lujo, con matrículas anuales que van desde los 6.000€ para alumnado de 3 a 4 años hasta los 22.344€ para el último curso (17-18 años). Pese a carecer de licencia de obras y de un plan especial aprobado, sus impulsores empezaron a buscar alumnos a principios de año. Todo ello mientras la oposición del consistorio ha reclamado un uso público para el antiguo Instituto Homeopático San José, en el que la Comunidad de Madrid invirtió más de tres millones de euros para evitar su deterioro.