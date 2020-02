El PNV proclamará la candidatura de Urkullu a la reelección el 24 de febrero

El PNV, reunida su asamblea nacional, nominará finalmente a Iñigo Urkullu como candidato a la reelección el 24 de febrero y no el 7 de marzo, según ha informado la formación nacionalista este martes. El partido se ha visto obligado a "ajustar" su calendario interno a la luz del adelanto electoral decidido por el propio Urkullu en apenas una semana y que llevará a casi 1,8 millones de vasos a las urnas el 5 de abril.

El proceso de elección de candidatos en el PNV tiene dos vueltas y en ellas participan los afiliados de todas las organizaciones municipales. La primera vuelta ya ha terminado y ningún candidato alternativo a Urkullu ha sido propuesto por la militancia. Tampoco hay más candidata que Bakartxo Tejeria para la presidencia del Parlamento. En ambos casos sería el tercer mandato. La segunda ronda de votaciones se inició ya este lunes y acabará el 20 de febrero. Las asambleas territoriales refrendarán las candidaturas los días 21 y 22 y la asamblea nacional se adelanta al 24 de febrero, una cita extraordinaria que tendrá lugar en Sabin Etxea.

Según manifestó públicamente el propio Urkullu, que encabezará la lista de Álava por segunda ocasión aunque reside en Bizkaia, el PNV no lanzará su campaña hasta que supere ese formalismo. En principio, el candidato 'in pectore' no tiene agenda de partido en los próximos días. El engranaje electoral 'jeltzale' volverá a estar en manos de Joseba Aurrekoetxea, un peso pesado del Euzkadi Buru Batzar y que lleva muchas campañas a sus espaldas.

La segunda fuerza vasca, EH Bildu, no tiene que esperar. Y no lo va a hacer. La portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, ejerce ya de candidata y ha considerado que el adelanto electoral prueba el "agotamiento" del Gobierno de Urkullu. En su larga lista de ejemplos, además de la gestión de la crisis en el vertedero de Zaldibar, Iriarte ha citado los casos de corrupción e irregularidades que se han sucedido en los últimos meses y, singularmente, ha recordado que hace menos de un año dimitió el consejero de Salud, Jon Darpón, por la investigación en torno a las filtraciones de exámenes en las oposiciones de Osakidetza.

EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP han coincidido en que la disolución anticipada del Parlamento beneficia al PNV, que evita así algunas iniciativas para esclarecer, por ejemplo, las adjudicaciones al grupo empresarial Montai, propiedad de un cargo nacionalista, Aitor Elorza. No obstante, EH Bildu ha anunciado ya su deseo de convocar la diputación permanente -el retén de 22 escaños que tiene el Parlamento entre legislaturas- para qué el Gobierno explique al menos lo ocurrido en Zaldibar. "La convocatoria electoral no puede ser una vía de escape para eludir la responsabilidad del Ejecutivo en el desastre del vertedero", sostiene la coalición.

Como el PNV, Elkarrekin Podemos también se ha visto obligada a ajustar su calendario interno de primarias. Se prevé que en las próximas horas se acuerde la reedición de la coalición, conformada por Podemos, IU y Equo. En paralelo, cada organización realiza sus primarias. En el caso de Podemos, que aportará la candidata de la coalición, se enfrentan Rosa Martínez, la aspirante 'oficial', y Miren Gorrotxategi, autoproclamada como la preferida de Pablo Iglesias. Con Martínez concurren en las primarias actuales parlamentarios como Lander Martínez, Cristina Macazaga, Julen Bollain, Edurne García o Yahcov Ruiz y algunas novedades como Carolina Uribe o Patricia Gete. No continuarán Eukene Arana y las consabidas bajas de Juan Luis Uria y Pili Zabala. A Gorrotxategi la respaldan Roberto Uriarte o María Valiente. En cuanto a IU, tendrá finalizado el proceso el 17 de marzo y podrán participar como electores no sólo los militantes, sino los "simpatizantes".

Ni 24 horas y el operativo en marcha

En el plano organizativo, el Gobierno ha anunciado este martes que está ya listo el operativo electoral del 5 de abril, un proceso con varios hitos. El anuncio se ha hecho menos de 24 horas después de que se confirmara la fecha y el mismo día en que el Boletín Oficial del País Vasco le ha dado rango de oficialidad. El voto por correo ya se puede solicitar, según ha informado Correos, con un plazo límite del 26 de marzo. Otra fecha importante es el 2 de marzo, fecha límite para registrar las candidaturas. Y un elemento que suele generar interés ciudadano: el sorteo para designar a las personas que deberán integrar las mesas de votación se llevará a cabo del 7 al 11 de marzo.

La campaña arrancará en pleno puente de San José, la noche del 19 al 20 de marzo. El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha confiado en que el nuevo Parlamento que salga de las urnas se constituya a principios de mayo. El objetivo manifiesto de Urkullu es que el nuevo Gobierno arranque antes del verano.