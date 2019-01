El bombero que se negó a embarcar armas para la guerra de Yemen desde Bilbao quiere ser alcalde

Ignacio Robles, el cabo de bomberos que se negó en febrero de 2017 a embarcar armas en el puerto de Bilbao con destino Arabia Saudí, se presenta por Podemos a alcalde de la localidad vizcaína de Getxo (el quinto municipio más poblado de Euskadi). "Viendo cómo está la situación tanto nacional como internacional con respecto a las libertades de la gente creo que es hora de hacer algo más", ha asegurado a eldiarionorte.es.

Robles es un reconocido activista que ha participado en diversas acciones de protesta. A pesar de ser popularmente conocido como 'el bombero que dijo no a transportar armas', le "da rabia" que se le reconozca principalmente por ello, y no por otras acciones que ha realizado. Como, por ejemplo, descolgar una pancarta gigante en Jerusalén dirigida a el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que decía Obama: Para las prospecciones en el Ártico.

"Yo llevo participando en la política de Getxo desde antes del incidente. Y justo por lo único que yo no he hecho como activista, lo que menos mérito tiene, que lo hice a nivel personal y que no tenía intención de que llegara a los medios, se me reconoce. Me da un poquito de rabia, la verdad, aunque es positivo porque así más gente se enteró de lo que se estaba haciendo", ha recalcado Robles

Acerca de su decisión de lanzarse a la política de forma oficial, ha indicado que la alcaldía "va a estar difícil de ganar" pero que si puede seguir con sus acciones en un puesto en el Ayuntamiento "pues mejor".

Actualmente, Getxo está gobernado por el Imanol Landa Jauregi, del Partido Nacionalista Vasco.