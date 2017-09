Ximo Puig y Mónica Oltra coinciden en que se desconvoque el 1-O y se abra el diálogo político en Catalunya

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este lunes la necesidad de cumplir la ley y abrir el diálogo político para "superar esta situación de enfrentamiento" en Catalunya y ha indicado que "coincide" con las palabras de la vicepresidenta, Mónica Oltra, del pasado viernes en las que reclamó al 'president' catalán, Carles Puigdemont, que renunciara al referéndum del 1 de octubre para abrir el diálogo.

En atención a los medios este lunes en Dénia, donde ha participado en la presentación del informe 'Crisis y recuperación de la economía alicantina (2008 - 2017)', Puig ha señalado que las palabras de Oltra "dijeron bastante más" que la invitación a retirar el referéndum y ha afirmado que coincidía con "su apreciación" en que es "necesario un camino de diálogo" y que lleve a "superar esta situación de enfrentamiento".

Asimismo, cuestionado por la petición del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para que el PSOE encabece un pacto que permita el referéndum, Ximo Puig ha opinado que lo que se debe hacer es "suturar las heridas" de la sociedad y evitar "abrir nuevas".

"Creo que en este momento hay que mantener la prudencia y la tranquilidad", ha dicho, desde un "espacio sereno" en el que "hablar todos y no con posiciones frentistas".

Oltra valora que Puigdemont se abra a "una salida dialogada"

Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha valorado este lunes el "gesto" del presidente catalán, Carles Puigdemont, de afirmar que la fecha del referéndum no es lo importante sino "buscar una salida dialogada que permita que los ciudadanos de Catalunya se puedan expresar".

Oltra se ha manifestado así al ser preguntada por la propuesta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en Zaragoza de una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y un referéndum pactado en Catalunya" y ha asegurado que esta solución es "la única vía posible".

"Lo que efectivamente se ha de poner en el centro del debate es la palabra y creo que ha habido un gesto muy importante de Puigdemont que ha dicho que lo importante no es la fecha sino buscar una salida dialogada que permita que los ciudadanos en Catalunya se puedan expresar", ha señalado.

"Creo que es muy similar a lo que se propuso en Zaragoza y es la única vía posible porque en democracia las cuestiones se arreglan dialogando y permitiendo una expresión pública de la gente que en los países civilizados se hace a través de las urnas", ha añadido Oltra.



Sobre la moción de censura, ha afirmado que "Rajoy y su Gobierno son incapaces de gestionar la cuestión territorial en España" que, a su juicio, "necesita una reforma urgente" y "no solo por Catalunya".

Ha asegurado que el Gobierno también es incapaz de gestionar un nuevo modelo de financiación y de dar respuestas a una distribución justa de las inversiones del Estado en los Presupuestos Generales.



"Ante esa incapacidad de diálogo y de enrocarse en los problemas, es obvio que hay una mayoría en el Congreso que tendría que buscar alternativas. Un gobierno que solo plantea problemas y no da las soluciones es un gobierno inútil para este país", ha concluido.

En Compromís no se pega la "cabotà"

Sobre las diferentes opiniones de las formaciones que integran Compromís a propósito del referéndum de Cataluña ha valorado que la diversidad es su "seña de identidad" y los ciudadanos aprecian que no son "una formación política en la que uno habla y los demás 'pegan la cabotà' (dicen siempre que sí) sino que cada uno tiene sus opiniones".



La también coportavoz de Compromís ha expresado que "falta cultura democrática" en un país en el que no son "capaces" de entenderse "a través de la palabra o al menos entender que en un sistema democrático maduro la defensa de la opinión del otro es un eje troncal".



Sobre las palabras del president de las Corts Valencianes, Enric Morera (Bloc, integrante de Compromís), de que ella no debería hablar sobre el debate catalán por ser una cuestión de Estado, Oltra ha defendido que "cualquier tema del que hable el Consell es tema de Estado" porque las comunidades, "constitucionalmente, también somos Estado".