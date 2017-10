El PP advierte sobre la manifestación por la financiación: "así empezó Catalunya"

Todos los caminos del Consell conducen al independentismo. Así se desprende de las palabras de Isabel Bonig, presidenta del PPCV, quien ha afirmado "así empezó Catalunya" para criticar la manifestación de reivindicación de mejora de la financiación que se celebrará el próximo 18 de noviembre. Con esta advertencia el PP mete también la financiación en el saco de las políticas del Consell en pro del independentismo, donde ya están el "adoctrinamiento" en la educación, el requisito lingüístico del valenciano para los funcionarios, o la tolerancia de determinadas manifestaciones ciudadanas en València.

Así se expresaba Bonig en un acto celebrado en Vila-real, donde 800 personas han jurado la bandera en un encuentro militares e invitados, entre ellas el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues. La advertencia se dirigía especialmente hacia los empresarios, quienes se han sumado a la protesta reivindicativa, señalando Bonig que "en estos momentos una manifestación de este tipo es innecesaria".

No obstante cabe destacar que el PP no se encuentra solo en estas tesis ya que tienen el apoyo de Ciudadanos. La formación de Albert Ribera en València también ha anunciado que no asistirá a la manifestación, y alerta de un "adoctrinamiento" en la educación.

Artículo 155

Después de la aprobación de la aplicació del artículo 155 de la Constitución sobre Catalunya, Bonig también ha afirmado que la situación del Consell es "insostenible" después de que senadores valencianos de partidos del Botànic votasen en contra. Ante estoa lapresidenta del PPCV ha solicitado hoy una reunión "urgente" con el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para analizar y explorar las posibildiades de acuerdo entre el PP y el PSOE en la Comunitat Valenciana.

Por otro lado Bonig también ha cargado contra las declaraciones de Ximo Puig criticando que "no se puede llamar hooligans a las dos partes porque no se puede poner en el mismo plano a los golpistas y a los que defienden el Estado de Derecho".